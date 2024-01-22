Manisa FK fırsat tepti

MANİSA FK ikinci yarıya Kocaelispor galibiyeti ile başlayınca Keçiörengücü karşısında da rahat bir galibiyet alacağını sananlar hüsrana uğradı.

Maça bakınca Keçieröngücü daha tempolu, daha iyi bir oyun düzeniyle başladı. Böyle olunca da golü erken buldu. Ama bu golden sonra Keçiörengücü biraz geriye çekilince Manisa FK daha derili toplu, biraz daha baskılı oynayınca rakibini durdurdu, golü de buldu. Herkes bu golden sonra oyuna daha hakim olan bir Manisa FK düşünürken temposuz ve biraz da vasat oynayınca 6 puanlık denilen bu maçı ancak bir puanla bitirebildi. Aslında bu Keçiörengücü maçı galibiyetle bitmiş olsaydı, Play-Off için de çok büyük bir moral ve umut olacaktı. Eğer teknik direktör Mustafa Dalcı ve öğrencileri Play-Off içinde olmak istiyorlarsa bu oyun şablonuyla olmaz. Ve özellikle bir galibiyet serisi bulup aradaki puan farkını da kapatması lazım. Yoksa yarın geç olur. Çünkü bu ligde kimin kimi yeneceği hiç belli olmuyor. O hafta kim daha moralliylese, daha çok rakibini kim analiz ettiyse, puan yada puanlar alıyor. Asılında bu maç Manisa için çok önemli bir virajdı. Eğer bu virajı atlatsaydı, çok büyük bir avantaj da olacaktı.

Ama bu fırsatı tepti.

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