Bodrum’a Adana tokadı

BODRUMSPOR'DA bu sezon ara ara iyi gitse de geçen sene oynanan futbolla alakası olmayan bir takım oluşmuş. Geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda rakibi boğan, kanatları kullanan ve orta sahadan hücuma hızlı bir şekilde çoğalarak golleri bulan bir Bodrumspor vardı. Ama şimdi o takımdan eser kalmamış. Adanaspor önünde tel tel döküldüler. Ben Bodrumspor'u geçen sezondan beri bu kadar kötü görmemiştim.

GERÇEKTEN ÇOK YAZIK

BAZI oyuncuların kişisel performanslarında da çok ciddi bir düşüş var. Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, bu zorlu deplasmanda oyuncularını aslanlar gibi oynatıp, altın değerinde bir 3 puanı bileğinin hakkıyla kazandı. Atılan golden önce de üst üste tehlike yarattılar.

72'nci dakikada gelişen atakta kaleci Bahri eğer mutlak golü önlememiş olsaydı belki daha farklı da olabilirdi. Gerçekten çok yazık. Geçen sezonki güzel oyundan eser olmayan Bodrum bir çöküş içerisinde. Bir an önce toparlanmalı yoksa hedeften uzaklaşırlar. Benden söylemesi...