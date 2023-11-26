  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Bodrum’a Adana tokadı
Bodrum’a Adana tokadı HAYRİ ÜLGEN

Bodrum’a Adana tokadı

Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.11.2023, 00:00

BODRUMSPOR'DA bu sezon ara ara iyi gitse de geçen sene oynanan futbolla alakası olmayan bir takım oluşmuş. Geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda rakibi boğan, kanatları kullanan ve orta sahadan hücuma hızlı bir şekilde çoğalarak golleri bulan bir Bodrumspor vardı. Ama şimdi o takımdan eser kalmamış. Adanaspor önünde tel tel döküldüler. Ben Bodrumspor'u geçen sezondan beri bu kadar kötü görmemiştim.

GERÇEKTEN ÇOK YAZIK
BAZI oyuncuların kişisel performanslarında da çok ciddi bir düşüş var. Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, bu zorlu deplasmanda oyuncularını aslanlar gibi oynatıp, altın değerinde bir 3 puanı bileğinin hakkıyla kazandı. Atılan golden önce de üst üste tehlike yarattılar.
72'nci dakikada gelişen atakta kaleci Bahri eğer mutlak golü önlememiş olsaydı belki daha farklı da olabilirdi. Gerçekten çok yazık. Geçen sezonki güzel oyundan eser olmayan Bodrum bir çöküş içerisinde. Bir an önce toparlanmalı yoksa hedeften uzaklaşırlar. Benden söylemesi...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA