MANİSA FK takımı sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıkmıştı. Sezonun başlamasıyla daha takımlar hazır olmadığı için bir kaç maç kazanınca, başkan ve yönetim, 'Herşey güllük gülüstanlık' diye rehavete kapıldı. Ama "1. Lig'de her takım birbirini yener" düşüncesini es geçtiler. Diğer takımlar transferlerle önlemini alınca gerçek ortaya çıktı. Şampiyonluk hedefiyle yola koyulan Manisa FK şu anda düşme potası yolunda. Ve puanı 19. Yani nereden nereye. Başkan Mevlüt Aktan eğer işi sıkı tutmuş olsaydı, hemen hoca değişimine gidip de sistemi bozmasaydı, bu takım bu kadar kötü duruma gelmezdi. Ortada bir yanlışlık, bir tecrübesizlik var. Dün Şanlıurfaspor karşısında seyrettiğim Manisa FK'nın içi boşalmış. Ne iki top bir arada yapabiliyorlar, ne kanatları kullanabiliyorlar, ne de hücumda çoğalabiliyorlar. O üretken takım gitmiş ancak bir penaltı ile gol bulabilen bir takım oluşmuş, Benden bir dost tavsiyesi; "Takımın kaliteli ama kaliteyi kullanmak önemlidir." Eğer Osman Özköylü ve futbolcuları teyi ikinci devre için iyi bir idman, iyi bir hazırlık kampı geçirmezlerse bu takım Play-Off'a dahi zor girer. Benden hatırlatması...