Muhteşem başlangıç

MANİSA FK gerçekten Kocaelispor önünde hem çok önemli bir galibiyete imza attı, hem de hedefi için yolunu belirledi. Manisa FK sezon başında lige iyi başlamıştı. Ancak yanlışlıklar, yapılan hatalar, hoca değişiklikleri takımı çok olumsuz etkiledi. Teknik direktör Mustafa Dalcı bu ligi çok iyi bilen, Ankaragücü'ne şampiyonluk yaşatan bir hoca. Kocaeli gibi güçlü bir ekip karşısında takımını çok iyi okuyup, rakibini de çok iyi analiz eden Mustafa Dalcı ve öğrencileri çok muhteşem bir geri dönüş yaptılar. Bu galibiyet takıma umut olurken futboluyla da taraftarlara ümit verdi. İnanıyorum ki bu galibiyetle Manisa FK bir an önce alt sıralardan kurtulup Play-Off'un içine girecek bir takım haline gelecektir. Dalcı'nın futbolculara muhteşem bir psikolojik destek ve mücadeleci bir oyun şekli kattığını Körfez ekibi karşısında gördüm. Tabii ki bu galibiyet yeterli mi? Kesinlikle hayır. Çünkü Manisa FK sezona büyük iddialarla girip, sonrasında da büyük hüzün yaşamıştı. Kocaelispor ise Ertuğrul Sağlam ile büyük hedefe koşarken hem bu maçta büyük yara aldı, hem de takımın oyunu umut vermedi. Ben burada Mustafa Dalcı'nın ilk başarısını kutluyor, kendisini tebrik ediyorum.

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