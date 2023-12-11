Manisa FK’ya yakışmayan futbol

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayanManisa FK her gün gün tel tel dökülüyor. Bir takımın bu kadar iyi transferler yapıp takımı güçlendirip, şampiyonluğa giderken kümeye gitmesi hayret verici. Allahtan Giresun ve Altay'ın kadrosu yeterli değil de onların üstünde kalıyor siyah-beyazlılar. 15 maçta 18 puan toplayan bir takımın bu kadar büyük bir bütçeyle bu kadar az puanı toplaması mucize. Takıma bakıyorum. Sezon başında iyi bir futbolla ve iyi neticelerle yoluna devam ederken hoca değişikliği Manisa'yı tepetaklak geriye götürdü. Dün seyrettiğim takımın ne bir oyun disiplini var ne sistemi ne de motivasyonu. Oyuncular kendi havası içerisinde oynuyorlar. Oyuncu girmeden kırmızı kart görüyor. Bu ne sorumsuzluktur! Eğer Adanaspor biraz şanslı olabilseydi, birazcık da hücumda becerikli olsaydı maçı farklı kazanabilirdi. Yani Manisa FK, sezon başında nereye hedefledi, şimdi nereye gidiyor. Bir ileri iki geri gidiyor.

Özköylü yanlış tercih

Ben başkan ve yönetimin yerinde olsam Osman Özköylü'yü takımın başına getirmezdim. Kötü bir hoca olduğu için söylemiyorum. Manen çökmüş, çocuğum dediği Pendikspor'dan gönderilmiş ve daha o sıkıntıyı atlatmadan o hocayı takımın başına getiriyorsun. Hem de bir lig alta. Kusura bakmayın futbol bir moral, motivasyon ve eğitim işidir. Osman Özköylü futbolculara moral vermek yerine morale ihtiyacı olan biri. Morali düşük bir şekilde kulübe gelmesi takımı olumsuz yönde etkiledi. Bu takım hiç değilse sezon başında daha derli toplu, haddini bilen bir oyun sistemiyle oynuyordu. Osman Zeki Korkmaz gittikten sonra takımın dengesi bir türlü oturmadı. Geçen haftaki Altay galibiyeti Manisa'ya moral de olmamış çare de... İkinci devre için eğer Manisa hedefi yakalamak istiyorsa yılların tecrübesi olarak uyarıyorum. Bu takıma önce moral ve motivasyon vermek sonra da 3 veya 4 tane iyi oyuncu almak şart. Yoksa o hedefin gerisinde kalırlar. Benden söylemesi...