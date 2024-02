Bodrum farklı kazandı ancak!

BODRUMSPOR maçı çok farklı kazandı. Ancak hala benim beklediğim Bodrumspor bu değil.

Geçen hafta 10 kişi kalan Sakaryaspor maçını kazanamayarak çok önemli iki puan kaybetmişti. İnşallah bu iki puanı ileride aramaz. Çünkü eğer o iki puan hanesine yazılmış olsaydı bugün ilk iki için de yeni bir adım atmış olacaktı. Dünkü maçın kazanılmasında en önemli faktör Üzeyir'di. Her geçen gün futbol olarak üzerine koyan, takıma büyük bir katkı sağlayan bir oyuncu olmaya başladı. Gökdeniz gol atıyorsun ama hala beklenen Gökdeniz değilsin.

Her şeye rağmen Bodrumspor bu 3-0'lık galibiyetle ilk iki mücadelesi için umudunu tazeledi.



ALTAY'A ÇOK YAZIK

Altay'a gelince; yazık, hem de çok yazık. Koskoca Büyük Altay ne hallere düşmüş. Takımın içi boşaltılmış para yok, pul yok, transfer yok.

Aslına bakarsan bu camianın yükünü taşıyacak bir başkan ve yönetim de yok. Altay kimlere kalmış. Dün Bodrumspor önünde ilk kez gördüm ki koskoca Büyük Altay gol atmak için değil, gol yememek için büyük çaba sarf ediyor. Oyunu yönlendirecek, gol atacak ve takımın bir orkestra şefi bile yok. Ben buradan Altay'ı bilen, karşılıklı oynayan, yıllarca yorumlarını yapan bir Hayri Baba olarak şunu not olarak düşmek istiyorum. Bu takımı bu hale getirenler, bu tabloyu yaşatanlar inşallah günün birinde hesap verir...

