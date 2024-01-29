Bodrum, ‘Gençler’i ihtiyarlattı

Bodrum FK, Erzurum maçına kadar 5 maçtır yenilmiyordu. Ancak geçen hafta Erzurum karşısında hem şanssızlık, hem de 10 kişi kalmasının bedelini fazlasıyla ödedi. Bu Gençlerbirliği maçı hedefi için var ile yok arası bir maçtı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, futbolcularıyla beraber bu maçı kazanmak için gerçekten herşeyi yaptı. Mücadelenin ilk yarısı başa baş geçti. Ama ikinci yarıda oyuna hakim olan, kanatları iyi kullanan bir Bodrum FK vardı. Hani derler ya;

Bodrum FK hakemi de yendi. Evet Bodrum dün hem rakibi Gençlerbirliği'ni, hem de hakemi yendi. Ben buradan hakem kardeşimize bir şey söylemek istiyorum. Faul gibi görünen ama faulle alakası olmayan bir kararla golü vermeyen bir hakemin bundan sonraki maçlarda da olmamasını isterim. Yeter artık...

Herhalde bu hakem Davut Dakul Çelik ya futbol oynamamış, ya da futbolun kurallarını bilmiyor. Ben 45 senedir futbolun içerisindeyim, 'buz gibi bir goldü' diyebilirim.

Ama buna rağmen Bodrum FK'lı futbolcuların gardı düşmedi. Son dakikaya kadar istekli futbollarıyla maçı koparıp aldılar. Bu anlamlı galibiyet sadece Bodrum Futbol Kulübü'nü sevindirmedi.



'HAKEMLER DÜŞÜŞTE'

Bu galibiyet futbolun bir adalet oyunu olduğunu da gösterdi. Biz hep diyoruz ya;

"Futbolumuz düşüşte, aslında hakemlerimiz düşüşte. Hakemler pozitif olursa, kuralları iyi uygularsa o zamanda futbol kendinden çıkar. Sonradan oyuna giren Haqi Osman, son dakikada attığı müthiş golle kalitesini konuşturdu ve Bodrum'u tekrar ilk iki içine soktu. Tecrübeli isim Kenan müthiş bir asist yaparak dünkü zafere katkısını koydu. Bodrum'a bu galibiyet ileri haftalar için umut oldu, oynadığı futbolla da ümit verdi. Eğer Bodrum ilk ikiye girmek istiyorsa bir seri yakalamalı. Bu seriyi devam ettirirlerse, o başarıyı da geçen seneki gibi sürdürebilir.

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