Çağdaş Çavuş ders verdi

Manisa FK'nın sezon başındaki ne futbolundan, ne azminden, ne de takım oyunundan eser kalmamış. Çağdaş Çavuş'un ayrılmasından sonra oyun düzeninde hiç varlık gösteremeyen Manisa FK yavaş yavaş çöküşe girdi. Siyah-beyazlılarda yeni hocanın geldiği maçlara bakıyorum. Hakan Şapçı'nın gelmesi Manisa'nın formunun düşmesinde en büyük neden oldu. Dünkü Iğdır maçı 6 puanlıktı çünkü aradaki puan farkını kapamak için bu maçı kazanmak zorundaydı. İlk 45'teki futbola bakıyorum, Iğdır FK daha temkinli, daha akıllı, daha pozitif görünüm verdi. Direkten dönen top gol olsaydı oyun kopabilirdi. 2. yarıda biraz Manisa hareketlense de ileriki dakikalarda kontrolü kaybetti, Iğdır tekrar oyuna ağırlığını koydu ve golü buldu. Muammer'in attığı gole bakıyorum, amatör takım böyle gol yemez. Takım içinde oyun kopmuş, sistem bozulmuş. Çağdaş Çavuş Manisa'nın başındayken mağlup olsa da futbolu doyuruyordu. Dün gördük ki Manisa'da sıkıntı çok büyük, hoca değişimi yanlış ve yönetim acil önlem almazsa düşmenin en önemli adaylarından biri Manisa olur. Manisa FK'nın eski hocası Çağdaş Çavuş, dersini iyi çalışmasına ek olarak, eski takımını tanımasının avantajıyla Manisa FK'ya bir ders verdi...