Siyah-beyazlılardan büyük kayıp

MANİSA FK geçen hafta Sakarya deplasmanında çok iyi bir futbol oynayıp 6 puan değerindeki maçı kazanarak büyük moral bulmuştu. Bu moralle Karagümrük karşısına maça da iyi başlayınca ilk 20 dakika içinde 2 gole imza attı. Ramirez gerçekten muhteşem bir gole imza attı. Bu dakikaya kadar sahanın her yerine hakim olan Manisa, nedense 2. golü attıktan sonra geriye yaslanmaya başladı. Tabi bu da Karagümrük'ün işine geldi. Bu ligin en çok gol atan takımı Karagümrük. Böyle bir takıma fırsat verirsen kalende 3 dakikada 2 gol görürsün. Bakıyorum 3 maçta Hakan Şapçı ile Manisa'da 7 puan kaybedildi. Eğer puan kayıpları sürerse ligin altından da kurtulamaz. Manisa FK takımı eğer Karagümrük maçını da kazanmış olsaydı alt sıralardan çıkıp Play-Off hedefine yaklaşmak üzereydi. Bu şansını bir ölçüde kaybetti. Hücumda ne kadar başarılıysa defansta o kadar hata yapan bir Manisa FK var. Lige baktığımızda en çok gol yiyen takımlarından biri Manisa. Bu ligde önce gol yemeyeceksin. Bu ligde önce direneceksin, gol yemeyeceksin, gol de atarsan bu işi başarırsın. Son sözüm de teknik direktör Şapçı'ya. Önce defansı sağlam tut, sonra da golü bulunca önlemini alarak puanları kazan. Bu ligin püf noktası bu. Benden söylemesi.

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