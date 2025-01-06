İlk yarı Vezir ikinci yarı Rezil!

Manisa FK, dün Badırmaspor önünde öyle bir 45 dakika oynadı ki, bu futbolu taraflı tarafsız herkes ayakta alkışladı.

Defans yapmayıp hücumda prese başlayınca Bandırma'nın oyun sistemini bozdu. İlk yarıda 3 tane birbirinden jeneriklik golle öne geçti. Ancak herkes neden 5-6 gol olmadı diye sordu. Fizik olarak, mücadele olarak tempolu oyun oynayan Manisa, çok rahat kazanacağını zannetti. Ama futbol 90 dakikadır. Yani kısacası ilk yarıda 'Vezir' bir futbol oynadı siyah-beyazlılar. Gel gelelim 2. yarıya...

Teknik direktör Hakan Şapçı, kanaatimce takımına korkak bir futbol oynattı.

3-0'ı yakalamışsın, rakip düşmüş, bundan faydalanacaksın. Ama geriye yaslanırsan, 3-0'ın avantajını da kaybedersin.

ALPEREN KALEDE DEVLEŞTİ

Ben Şapçı'nın yerinde olsam, oyuncularıma bu maçın ilk yarısını ve ikinci yarısını dikkatle izletip bu haftanın ilk idmanına öyle çıkarım. Kaleci Alperen hem maçın başında, hem de ilk yarının sonlarında yaptığı kurtarışlarla maçın kahramanlarından oldu. 2 gol yedi ama en az 4-5 net kurtarışı vardı. Bence galibiyetin mimarı da teknik direktör Hakan Şapçı değil, kaleci Alperen Uysal'dır. Eğer Şapçı bu takıma biraz daha cesaret verirse, Play-Off'a girmeleri yüksek ihtimal. Ama ikinci yarı oynanan futbol 'Rezil' bir futboldu. İlk yarıda alkışlanan Manisa, ikinci yarıda rezil bir futbolla son anda galibiyeti kurtardı.

Bandırmaspor ise kazanıp çıkışa geçmesi gerekirken, bütün futbolcularda gevşeklik ve rahatlık vardı. Faturası da ağır oldu.

Maçın hakemi için de bir şeyler söylemek lazım. Dün gerçekten çok iyiydi. Böyle iyi hakemler olunca futbol da daha güzel oluyor ve izlemesi de keyifli oluyor. Böyle iyi hakemlerin çoğalmasını diliyorum...