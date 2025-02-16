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Bu maç ölçü olmamalı HAYRİ ÜLGEN

Bu maç ölçü olmamalı

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Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025, 00:22

Bu galibiyetin Manisa FK için bir ölçü olmaması lazım. Çünkü Malatya daha sezonun başında lige havlu attı. Sezon başından beri kazanamamasının yanı sıra son 6 maçta fileleri bile sarsamadı. Zaten bu ligde hangi takım zor duruma düşerse, Malatyaspor ile oynayarak rahat bir nefes alıyor. Manisa FK takımı hoca değiştirdikten sonra sistemini hala oturtamadı. Özellikle son iki maça bakıyorum. Manisa'nın o eski oyunundan çok uzak bir görüntü var. Halbuki Çağdaş Çavuş döneminde bu takımda mücadele eden ve göze hoş gelen bir futbol vardı. Hakan Şapçı geldiğinden bu yana ilk maçı Bandırmaspor'un karşısındaki ilk 45 dakikayı çıkarırsak takıma bir katkısı olmadığını görüyoruz. Manisa FK bir an önce tehlikeli bölgeden kurtulmak istiyorsa başta Boluspor maçı olmak üzere bir seri yakalaması gerekiyor. Çünkü bu ligde puanlar birbirine yakın. 2 maç kazanıyorsun birden Play-Off potasına giriyorsun, 2 maç kaybediyorsun tehlikeli bölgeye giriyorsun. Dün Malatya karşısında farklı bir galibiyet geldi. Ama hala benim istediğim Manisa FK takımı bu değil. Manisa FK eğer bir çıkış yakalayacaksa bu Boluspor maçıyla olması lazım. Benden söylemesi..

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