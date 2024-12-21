Altın buldu

Manisa FK takımı Şanlıurfa karşısında 6 puanlık bir maça çıktı. Bu maçı kazanıp, rakibini altına alarak üst sıralara tırmanmak ve rahatlamak istiyordu. Gerçekten çok tempolu bir maç oldu. İki takım da elinden gelen her şeyi yaptı. Alperen 3 puanın baş aktörü oldu. Hele 15'te kurtardığı top hem takımına hem de kendisine büyük moral oldu. Manisa takımı yeni yönetimiyle, yeni başkanıyla iki maçta 6 puan alarak ateş hattını bir kenara bırakıp 23 puanla yukarıya doğru tırmanmak için ikinci yarı için çok önemli bir ümit yakaladı. Eğer devre arasında iki üç tane kaliteli, bu takıma uyan oyuncular alırsa Manisa inanıyorum ki Play-Off'ta olur. Çünkü sezon başından bu yana oynadığı futbolla aldığı puanlar bence eşit değil. 23 yerine en az 30 puanı olmalıydı. Ama Şanlıurfa galibiyeti gerçekten Manisa açısından çok önemliydi, ve altın değerinde 3 puanı alarak da ilk devreyi kapattı.