Kerem’e sahip çıkılmalı

Galatasaray'ın değeri Kerem Aktürkoğlu'na laf söyleyenler hatta ağır eleştiride bulunanlar utandı mı acaba? Çünkü o Kerem, Galatasaray'ın saha içindeki en çalışkanıydı, kazanma duygusunu bir saniye bile kaybetmeden kalbiyle mücadele etti ve ikisi sayılmayan 3 tane kaliteli gol attı, mükemmel anlaştığı Icardi'ye de gol attırdı. Icardi'nin kazandığı ve gole çevirdiği penaltının pozisyonunu yine Kerem rakipten çaldığı topla hazırladı. Galatasaray taraftarı, Kerem'e sahip çıkmalı ve en ufak pas hatasında tepki koymamalı, aksine genç yıldıza destek vermeli.

8 NUMARA ARTIK GELMELİ

Antep'te skor olarak Galatasaray farklı kazandı ama oyun olarak 2-0'a gelinceye kadar çok iyi değildi. Özellikle "Uçan kaçan" olarak alınan Tete'nin koşu kalitesine, hızına ve topla olan ilişkilerine baktığımızda henüz tam hazır olmadığı gördük. Ayrıca Tete hiç konuşmuyor. Okan Hoca'nın olaya el atıp Tete'nin "İçine kapanık" halini çözmesi gerekir. Boey yine çok çalıştı, kritik pozisyonlarda kurtarıcılık yaptı. Angelino'nun kaliteli ayakları var. Ciddiyet içinde kalmalı, şova kaçmamalı. Kerem Demirbay nihayet savunmaya yakın olmayıp kendi pozisyonunda oynadı, kilit paslar attı, ayağındaki topları basit oynamaya çalıştı. Demirbay'ın maç pratiği çoğaldıkça daha verimli olacaktır. Orta alandaki yük sadece Torrera'nın üzerine biniyor. Bu durum bazen Galatasaray'ın orta alandan pozisyon yemesine neden oluyor. Bu orta saha ile Devler Ligi'nde mücadele etmek zor olur. Beklenen 8 numara artık gelmeli. Pozisyonlara hakim olan hakem Ali Şansalan, iyi bir maç yönetti. Ancak Djilobodji'nin Icardi'ye yaptığı faulde ayak bileği kırılabilirdi. VAR yine sahne almadı.