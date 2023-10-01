Sırada ManU var!

Galatasaray, Ankaragücü'ne kaybetseydi futbolun adaleti büyük haksızlık yapmış olacaktı. Çünkü maç Galatasaray hücum oyuncularıyla kaleci Bahadır arasında geçti. Ankaragücü kalecisi büyü mü yaptı bilmem ama hayatının maçını oynadı. Her türlü şutu kurtardı. İcardi'nin 4 vuruşunu çıkardı,Tete'ye, Zaha'ya, Kerem'e gol izni vermedi. Ankaragücü'nün kalesinde Bahadır olmasaydı herhalde Galatasaray tarihi bir gol rekoru kırardı.

BOEY YINE YILDIZLASTI

Galatasaray iyi oynadı, akıllı hücum etti. Sadece 2 oyuncu başta Tete etkisiz kaldı, çok çalışmasına çok koşmasına iyi mücadele etmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu ciddi top kayıpları yaptı. Demirbay oyuna akıl kattı. Sacha Boey yine sahanın yıldızıydı. Sağ kanatta savunmayla hücum hattı arasında körük gibi çalıştı ve mükemmel oyununu gol ile süsledi. Okan hocanın Mertens, Oliveira, Barış Alper Abdülkerim hamleleri zamanlama olarak çok doğruydu. Sadece Tete'ye fazla zaman tanıdı. Kaan Ayhan savunmada çok iyi oynadı. Yüksek yeteneği ile adrese teslim paslar attı. Sanchez savunmaya bir liderlik getirdi. Sakin ve akıllı oynadı, topu oyuna sokarken asla telaş yapmadı ve kritik pozisyonları engelledi. En önemlisi çok doğru pozisyonlar aldı. Zaha içeri yaptığı ataklarla rakip defansın dengesini bozdu. Attığı gol ise çok kaliteliydi...

RAKIBIN SISTEMINE GÖRE

Okan hocanın şimdi önünde Manchester United maçı var. Kadro seçiminde asla duygusal davranmamalı tercih edeceği oyuncuları rakibin oyun sistemine göre belirlemeli. Crystal Palace'nın oynadığı oyun modelini gözden geçirmeli.