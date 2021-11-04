ATP Saint-Petersburg

Hırvat oyuncu Cilic, Amerikalı Fritz'i 3 sette 7/6- 4/6 ve 6/4 yendi ve bu netice ile aktif oyuncular arasında 20. ATP şampiyonluğuna ulaşan Federer (103), Nadal (88), Djokovic (85), Murray (46) ve del Potro (22)'dan sonra 6. oyuncu oldu. Bu onun aynı zamanda Saint- Petersburg'da aldığı ikinci kupası oldu.

SEÇİMİMİZ HAYIRLAR GETİRSİN!

30 Ekim günü Tenis Federasyonu 3 yıl için yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçti. Adaylar ve önemli kurmayları senelerdir birlikte olan, birbirlerini iyi tanıyan, bir çok karara beraber imza koymuş isimler bu seçimde ayrışmış bir şekilde karşımıza çıktı. Geçmiş dönem başkanı ve yine Aday Cengiz Durmuş seçime girmek için kulüplerden 98 oy toplamış, diğer Aday Osman Tural ise 51 oy ile seçime girmişti. Ne var ki seçime bir iki gün kala saf değiştirenler oldu. Neticeye tesir etti mi bilemiyorum ama Durmuş 143 alarak 58 oy alan Tural'a karşı büyük farkla seçimi kazanmış oldu. Delege sisteminin çok yanlış olduğu senelerdir yazılıp çizilmesine rağmen, hiç bir değişikliğe gidilmemişti. Üstünde düşünmek gerek artık. Hayırlı olsun diyelim!

GERİ DÖNDÜLER

İpek Soylu, epey bir aradan sonra elemelerden katıldığı Fransa'da oynanan ITF Nantes turnuvasında rakibi Jacquemot'yu 7/6-6/1 yenerek ikinci tura geçti. Özlediğimiz İpek kardeşimizin tekrardan eski başarılı günlerine dönüşüne şahit olmaktan mutluyuz. Tebrikler... Altuğ Çelikbilek ise İspanya'da düzenlenen Tenerife Challenger turnuvasında Timofey Skatov'u 6-3, 6-0 yenerek ikinci tura yükselmeye devam ediyor. Ergi Kırgın ilk turda kaybederken Cem İlkel İtalya - Bergamo turnuvasında ilk maçını bekliyor. Başarılar diliyoruz. Tebrikler.

FİNİSE YAKLASIRKEN

Turnuvaya 1 numaralı seri başı olarak katılan Simona Halep, WTA Romanya CLUNAPOCA Turnuvası'nda şampiyon olup WTA yıl sonu finalleri için moral depolamayı hedeflemişti. Nitekim finale ulaşmayı başardı. Kontevit'in 2 numara, Raducanu'nun 3 numaralı seri başı olduğu Romanya turnuvası çetin geçti. İlk iki turu oyuncu Emma Raducanu'nun çeyrek finale kadar çıkmış olması taraftarlarının biraz da olsa moralini yükseltti. Bu arada hiç set kaybetmeden finale çıkan Kontevit finalde Halep'i de 2 sette yenerek şampiyon olmayı bildi.

ZVEREV ZİRVEDE

Favorilerden biri olan Tsitsipas'ın yarı finalde, geriden gelen Amerikalı Tiafoe'ya 3 sette yenilmesi beklenmiyordu. Ancak maç bittiğinde, sürpriz gibi gözükse de Tiafoe finalde Zverev'e rakip olmuştu. Kupayı kaldıran Zverev oldu ve 2017'den sonra bu sene de ATP Tour'da beşinci şampiyonluğuna ve kariyerindeki 300'üncü galibiyetine ulaştı.