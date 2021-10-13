Tenis aşığı, tenisin büyük destekçisi, aynı zamanda tenis oyuncusu geleneksel Coşkun Güner Senyör Tenis Turnuvası, 7-17 tarihleri arasında Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) tarafından düzenlendi. Bu turnuva kendini aşarak 300 civarındaki katılımcısıyla başladı ve çok başarılı bir şekilde güzel ve heyecanlı maçlarla devam ediyor. Her sene özlemle beklenen bu turnuva İzmir'de bir ilke daha imza atıyor. Erkekler 80 + kategorisine 80 yaşlarına gelmiş, hatta aşmış 6 oyuncunun katılmış olması hakikaten KTK'ya yakışan güzel ve mutlu bir ilk! Herkese bu yaşlarda da mücadele etmelerini diliyorum. Tüm katılanlara başarılar diliyorum.

CEM ILKEL İLE GURURLANDIK

Cem İlkel, büyük bir başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ana tablosu 7-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve seviye olarak dört büyük Grand Slam'den sonra en önemli tenis turnuvalarından biri olan Indian Wells ATP Master 1000 turnuvasında 26 yaşındaki milli tenisçimiz Cem İlkel elemelerden gelerek büyük bir iş başardı. Milli oyuncumuz Marsel İlhan'dan sonra ana tabloya yazdıran ikinci Türk oyuncu oldu. Ana tablo ilk maçındaki ise dünya 79 numarası Brooksby'ye direnemedi ve turnuvaya veda etti. Bir ilki daha başardığı için tebrik ediyoruz. Aynı turnuvaya katılan diğer bir milli oyuncumuz Altuğ Çelikbilek, elemelerin final turunda yenilerek ana tabloya çıkamamıştı ama o da sıra geleceğinin işaretini verdi. Ana tabloda Rusların, her ne kadar Us Open fatihi Medvedev hiç konuşulmuyorsa da yoluna emin adımlarla devam ederken, turnuvaya daha formda bir şekilde katılan Murray'ın da hedefi şampiyonluk. İlginç bir tablo yaşıyor ATP oyuncuları. Merakımızı gidermek için 17 Ekim'i bekleyeceğiz.

EMMA RADUCANU BÜYÜK SÜRPRİZ YAPTI

Indian Wells WTA ATP Turnuvası ile aynı yer ve tarihlerde oynanan İndian Wells WTA Master Tenis Turnuvası'nda ise rekabetin büyüklüğü ilk günlerden hissedilmeye başlamıştı. Us Open'in çiçeği burnunda genç şampiyonu ve İngilizlerin çok bel bağladığı Emma Raducanu ilk maçında 2 sette elenmesi turnuvanın ilk ve büyük sürprizi oldu. Aslında teniste çok yeni olan ama bir anda elemelerden gelip bir Grand Slam kazanınca tenis medyasının yeni yüzü olarak ilk turda elenmesi tabiiki sürpriz olarak addedildi. Emma'ya karşılık, Us Open'da Emma'ya finalde kaybettikten sonra biraz da medya tarafından unutulan Kanadalı Leyla Fernandes ise bu turnuvada yine çok başarılı maçlar çıkararak 3. tura yükselmeyi başardı. Halep, Kvitova, Gauff, Pliskova, Andeescu erken elenenler olurken, yenilerden Jabeur, Bados, Sasnıvich ve Krejikova turnuvaya devam ediyorlar.

BU TURNUVA BASKA TURNUVA

8. ETV Cumhuriyet Çocukları Turnuvası 16-29 Ekim tarihlerinde Balçova Belediye başkanlığı ile işbirliği içinde yapılacak. Bu Cumhuriyet turnuvası bu seferde genç üniversite talebelerinin yurt ihtiyaçlarına, bir nebze de olsa çare olabilmek aracıyla ETV Tenis Kulübü yönetimi tarafından düzenleniyor. Sloganı çok yerinde ve insanları destek yarışına sokuyor: "Bir kare, bir öğrenci". Panodaki her kare 500 TL'den tüm turnuva geliri belediye vasıtasıyla öğrencilere yurt bursu olarak öğrencilere gidecek. Girişiminden dolayı ETV yönetimi ile Balçova Belediyesi başkanlığını kutluyoruz.