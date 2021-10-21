7. Coşkun Güner Senyör Tenis Turnuvası, 7-17 Ekim tarihleri arasında Kültürpark Tenis Kulübü tesislerinde yapıldı. Geleneksel hale gelen turnuvaya 27 farklı kategoride 369 sporcu katıldı. Katılanları, yönetenleri kutluyor sevgili Coşkun Güner'e teşekkür ediyor, bu güzel turnuvanın tekrarlarını diliyoruz.

PAULA BADOSA SAMPİYON OLDU

ATP 1000, WTA İndian Welss Tenis Masterler Turnuvası çekişmeli geçti. Erkeklerde, dünya 2 numarası Medvedev Dimitrov'a, Zverev de Fritz'e kaybetti. Fritz ve Tsitsipas da Basilashvili'ye yenildi. Daha sonra önce Schwartzman ve yarı finalde de Dimitrov'u yenen İngiliz Cameron Norrie finalde Basilashvili'yi 3 sette yenerek 5. Grand Slam olarak anılan İndian Wells şampiyonu oldu. Cameron Norrie ilk 11 oyuncu arasına girdi. Kadınlarda ilk turu bay olarak geçen son US Open şampiyonu Emma Raducano ile dünya 16 numarası Simona Halep'in ilk maçlarında kaybetmeleriyle sürprizler başladı. Leyla Fernandez ise 4. turda turnuvaya veda ederken, 5. tur çeyrek finalde Kerber, yarı finalde ise Jabeur Badosa'ya boyun eğdi. Azarenka, Ostapenko'yu yarı finalde yenerek finale çıktı ve Badosa'ya rakip oldu. Ancak finalde 3 saat ve 3 set sonunda yüzü gülen Paula Badosa oldu. Tura değişiklikler getiren tüm yeni sporcuları kutluyoruz.

TEMSİL ETMEK ÇOK ÖNEMLİ

SÜPER Seniors Dünya Takım Şampiyonası İspanya'da sona erdi. 65+,70+, 75+ ve 80+ kadın ve erkek dörder kişiden oluşan tenis takımlarımız, 21 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir. İlk 10 takım arasında bile yer almanın çok zor olduğu bu yarışmalar oyuncularımıza bilgi, görgü, tecrübe ve unutulmaz dostluklar kazandırdığı gibi, her yeni şampiyonada alınan neticelerde tenis dünyasında varlığımız gösterilmektedir. Temsil malzemeleri hiç bir destek almadan tüm oyuncularımızı ve görevlerini özenle gerçekleştiren kaptanlarımızı kutluyor ve federasyonumuzun bu şampiyonalara çok daha fazla ilgi göstermesini diliyoruz. Yaşlı oyuncular gençler için bulunmaz örneklerdir; unutulmamalı!

NADAL BELİRSİZLİK İÇİNDE FEDERER İSE DÜSÜNCELİ

Nadal belirsizlikler içinde; Federer ameliyat sonrası düşünceli; Djokovic olimpiyatlar sonrasında oynadığı Us Open'da da aldığı neticeler sonrasında meditasyona çekilse de turnuvalara ses vermeğe başladı. Murray iyi oynayarak yükselmeye başladı. Bu arada tenisin üç büyüklerinin yerlerine göz dikenler çoğalırken değişik ülkelerden yep yeni oyuncular güçlerini gösterip yeni hedeflerine doğru adeta yarışıyorlar. Yaşamakta olduğumuz bu büyük değişiklik üç büyüklerden sonra şaşırtıyor. Gerçi her biri 20'şer Grand Slam kazanmış olan oyuncuları unutmak imkansız ama bu gerçekleşmeye başlayan değişiklik ise teniste de yeni bir sayfa açacağa benziyor.