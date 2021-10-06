Kültürpark Tenis Kulübü'nde (KTK) geleneksel Coşkun Güner Turnuvası 10 gün sürecek. İzmir'in en çok katılımlı ve en güzel turnuvalarından biri olan turnuva Ekim ayının gözdesi olmaya aday. İzmir'de ilk defa erkekler 80+ yaş gurubu kategorisinde 6 oyuncu kayıt yaptırdı. Müthiş bir olay. Buna karşılık 75+'da kimseler yok gibi. KTK Ekim ayını bu güzel etkinlikle renklendirecek. Heyecanlanıyorum!

ANTALYA'DA 11. OLDUK

Antalya'da 8 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen Junior Davis Cup'ta 21 ülkeden 16 kız, 16 erkeğin takım halinde mücadele ettiği gençlerin dünya şampiyonası sayılan Jr Billie Jean King Cup Jr Davis Cup finalleri sona erdi. Kızlarda şampiyon Çek Cumhuriyeti olurken, ikinci Japonya, üçüncü ise Rusya oldu. Erkeklerde Rus takımı şampiyon olurken, Fransa ikinci, Meksika ise üçüncü olarak Antalya'ya veda ettiler. Erkek milli takımımız, Güney Kore'yi 2-1, kız milli takımımız da Macaristan'ı 3-0 yenerek grubu 11. sırada tamamladı. Tenis federasyonu tecrübe edinen genç tenisçilerimizi kutladı ve yapılan ülke tanıtımından dolayı çok mutlu olduğunu beyan etti.

AYLA AKSU VE IPEK ÖZ BÜYÜK BASARI ELDE ETTİ

W25 Lisboa Belem Open'da mücadele eden milli tenisçimiz İpek Öz, elemelerden geldi. Ana tabloda önce Ribera'yı, ardından çeyrek finalde 4. seri başı Perez'i 6/3-6/4, yarı finalde Prisacariu'yu 6/2-7/5 yenerek finale çıktı. İpek, elemelerden set kaybı yaşamadan geldiği finalde ise Escorihuela'ya 6/4-6/0 kaybederek güzel bir ikincilikle turnuvayı tamamlamış oldu.

Ayla Aksu Tunus'ta şampiyon oldu. W15 Magic Hotel Tours turnuvasında Zanotti'yi 6-1 (ret) ile yenen Ayla Aksu, finalde Tayland'lı Jattavapornvanit'i 6-3, 6-4 ile mağlup ederek kariyerinin 11. tekler şampiyonluğunu elde etti.

SİNNER VE RUUD SAMPİYON OLDU

Sofya Open ATP 250'de çok iyi oyuncuların yer aldığı turnuvada İtalyan Jannik Sinner, final maçında Fransız Gael Monfils'i 3 sette yenmeyi başardı ve şampiyon oldu. ATP 250 Diego Open'da çok hızlı yükselen Danimarkalı oyuncu Casper Ruud yine çok güçlü rakibi Dimitrov'u yarı finalde yendikten sonra Rus Rublev'i geçerek finale çıkan İngiliz Norrie'yi 6/0-6/2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. MasterCard 1000'lik turnuvalar yanında Grand Slam'ler de kazanabilecek ve 3 büyüklerden sonra beklenen genç Casper Ruud mu olacak. Düşünmeye, takip etmeye değer.