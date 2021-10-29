Baskanlar savası mı var?

Önce hayırlı olmasını dileyelim! Olur inşallah. Ancak ne varki çok enteresan bir seçim olacağa benziyor. Spor federasyonlarının gönüllü ve sınırlı süreli bir görev olduğu bilinmesine rağmen, tenis federasyonumuzda senelerdir iç içe olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ikiye, üçe bölündü ve bu seçimde karşı karşıya gelerek adaylıklarını açıkladılar. Hatta son anda saf değiştirenler dahi oldu! Bilinmelidir ki son zamanlarda yaşayarak gördüğümüz her konuda "bitmek bilmeyen" ne içinse iktidar hırsı, artık sporumuza da zarar vermeye başladı. Bizler başarıya aç tenis aşıkları olarak federasyonumuz tarafından öncelikle sayılmak, federasyonumuz ile diyalog içinde yaşamak, her konuda eşit muamele görmek, sporumuzda yaşanabilecek gelişmelerin parçası ve şahidi olmak istiyoruz. Acaba çok mu istiyoruz?

CUMHURİYET KIZLARI TURNUVASI'NDA HEYECAN

Tenis Eskrim Dağcılık (TED Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı toplam ITF 25 bin dolar toplam ödüllü "21. TED Cumhuriyet Kızları ITF Uluslararası Tenis Turnuvası" 24 Ekim'de elemeler ile başladı. Turnuva yarın finaller ile son bulacak. Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, üç numaralı seri başı olarak korta çıkacağı turnuvada Pemra Özgen, Zeynep Sönmez, Ayla Aksu, Ceylin İpek ve Ela Yener de ana tabloda mücadele edecekler.

Oyuncularımız Melis Sezer, Ayşegül Mert, Ece Gencer, Selina Atay, Elif Albayrak, Eda Arlı, Aslı Oktay, Defne Ursan ve Elif Tuana Günay ise elemelerden ana tabloya çıkmak için mücadele edecekler. Çarşamba günü itibariyle ilk turda Ayla Aksu 'yu, ikinci turda Vecic'i yenen Çağla'mız çeyrek finalde. Pemra Özgen de ilk iki türü geçerek çeyrek finale çıkmayı başardı. Üçüncü çeyrek finalcimiz ise Zeynep Sönmez-Mert arasındaki oynanan maçın galibi olacak. Güzel gelişmeler. Umarız bir Türk finali yaşarız.

DÜNYA TENİSİNDEN HABERLER



Erkeklerde geçen hafta: İtalyan Jannik Sinner istikrarlı yükselişine devam ediyor. Anvers Açık turnuvasında Swartzman'ı 6/2-6/2 yenerek kupayı kaldırdı. Rus Aslan Karatsev senelerin tenisçisi Cilic'i 6/2-6/4 yenerek Moskova turnuvasının Fatih'i oldu. Bu hafta çok önemli sayılan Saint Petersburg ve Viyana turnuvaları haftayı ısıtacak. Kadınlarda geçen hafta: Anett Kontaveit VTB Kremlin Cup turnuvasında Ekaterina Alexandrova'yu 4-6, 0-4 geriden gelerek 3 sette yendi. Böylece 2021'in üçüncü WTA ünvanını da kazandı. Amerikalı Ann Li Tenerife Ladies Open turnuvasının finalinde Camila Osorio'u 2 sette yenerek ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.