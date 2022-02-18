Kadınlarda en büyük kim?

Son zamanlarda gündemde en çok konuşulan konu nedense son 15-20 senenin 3 büyüğünün kim olduğuydu.

Hep Djokovic, Federer ve Nadal'dan bahsediliyordu ama kadınlarda ki büyükler hep saman altı yapılıyordu. Erkeklerde hala bir neticeye varılamış olsa da bu gün itibari ile Nadal 21. Grand Slam şampiyonluğu ile, Djokovic en uzun 1 numara olmasıyla, Federer ise tenise kattığı her şey ile ilk üç büyük içinde tartışmaların merkezini teşkil etti.

Peki Kadınların da en büyük ve en iyi kim? Chris Evert, tarihin en iyilerinden biri olarak "Beceriye göre, en iyi formumuzda bile beni, Steffi Graf'ı ve Martina Navratilova'yı yenebilecek tek kişi Serena Williams'dır.

En iyi kariyerine göre ise benim de Steffi'nin de iyi bir kariyeri vardı" demişti. Bu arada Steffi'nin 1988'de gerçekleştirdiği "Altın Slam"'i hiç unutmamak gerek. Ama Martina Navratilova, hem tekler de hem de çiftlerde herkesten fazla Slam kazandığı gibi 50 yaşında bile mücadele edebildi.

ALCARAZ'I İZLEMEK LAZIM

Erkeklerde ATP 500 Rio de Janeiro; ATP 250 Doha;

ATP 250 Marsilya ve Delray Beach turnuvaları oynanırken, kadınlar ,WTA 500 için Dubai'deler. Enteresan turnuvalar olacak. Rio'yu ve Carlos Alcaraz'ı izlemek lazım!

RUUD'DAN İLK SAMPİYONLUK

Ruud Rotterdam'da oynanan ATP 500. turnuvasında Felix Auger Aliassime, 8. final maçında nihayet Yunanlı Stefanos Tsitsipas'ı 6-4 ve 6-2 yenerek ilk şampiyonluğunu kazandı.

Bu aynı zamanda Tsitsipas'ın kaybettiği 7. ATP 500 Finali oldu.

ATP 250 Dallas turnuvasında 2 Amerikalı arasında geçen final maçında Opelka, yeni yıldız adayı Brooksby'i, 7-6, 7-6 yenerek uzun zamandır beklediği şampiyonluğa erişti. ATP 250. Buenos Aires Turnuvası'nda Casper Ruud, Diego Schwartzman'ı 5-7, 6-2, 6-3 yenerek buradaki ilk şampiyonluğuna ulaştı. WTA500 Saint Petersburg'da ise Yunan oyuncu Maria Sakkari'yi 5-7, 7-6 ve 7-5 ile 3 set sonucunda yenen Estonyalı Anett Kontaveit 6. şampiyonluğunu kazanmış oldu.

AYSEGÜL FİNALE ÇIKTI

10-13 Şubat Pamukkale Tenis Kulübü'nde düzenlenen Büyükler Hafta sonu Turnuvasında 1. Grup Şampiyonu Kültürpark Tenis kulübü erkek oyuncularından Bora Bakıcı oldu.

Marmaris Tenis Akademisi'nde düzenlenen 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'nda ise 5 Grup Finalisti KTK'lı kız oyuncu Çağla Oğuzlar oldu.

Milli oyuncumuz Pemra Özgen İngiltere'de katıldığı 35.000 dolar toplam ödüllü ITF kadınlar Pro-Series Birmingham turnuvasında Malygina'yı 0-6, 7-5, 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ancak orada 2 sette Neilson'a yenilerek turnuvaya veda etti. Ayşegül Mert Almanya'da katıldığı ITF Junior J2 kış kupasında, Kostic'i 6-4, 2-6, 6-4 yenerek finale kadar çıktı. Kutluyor ve bu başarıların giderek artmasını diliyoruz.