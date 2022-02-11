Tenisimiz Antalya’da

W15 Antalya kadınlar seri turnuvalarında ekibimiz Doğa Türkmen/Melis Ayda Uyar finalde 2 numaralı seri başı Burdina/Pospelova çiftini 4-6, 7-6, 10-7 yenerek çiftlerde şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise Dilana Demidova'yı 7-5, 6-4 mağlup eden İlay Yörük üst üste üçüncü finaline yükseldikten sonra 2 Numaralı seribaşı Amerikalı Black'e 2-6/6-4 /4-6 yenilerek ikinci oldu.

Sarp Ağabigün/Jecan çifti, Hong/Nam çiftine 4-6/4-6 yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladılar. Bir numaralı milli oyuncumuz Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek Hindistan'da Bengaluru Challenger turnuvasında hem teklerde, hem de çiftlerde beraber mücadele ediyorlar. İkisi de ilk tur tek maçlarını rahat geçtiler. Başarılı oyuncularımızı kutluyor ama daha yüksek başarılara imza atmalarını bekliyoruz.

NEDEN ACABA?

Gençlerimizin bir kısmı teniste ilerleyip gelişmek için çırpınırlarken, diğerleri yeterince destek görmediklerinden yakınıp yöneticilerin ilgisizliklerinden tenisten kopma durumundalar. Bu arada, Tenis, GSB'nin gözdesi durumunda. Tenisimiz 81 ilimize sevdiriliyor ve tesislerimiz çoğalıyor. Ayrıca genç, büyük ve senyör oyuncu sayımız artıyor, tenis akademileri gelişiyor ve antrenör sayılarımız maşallah iyi durumda. İTF ile ilişkilerimiz de gayet iyi yolda. Çok sayıda uluslarası turnuvaları çocuklarımızın ayağına getiriyoruz; kulüp sayılarımız da çoğalmış. Çocuklarımız "Hafta sonu" turnuvalarında umut ile başarı peşinde koşuyor. Ebeveynler ise tenis oynamasını istedikleri çocuklarının masraflarını karşılayabiliyorlar ama, ama tenisimiz bir türlü istenilen ve beklenen seviyeye tüm iyi niyetli denemelere rağmen yaklaşmıyor bile! Neden acaba? Neyimiz eksik ki?

ZVEREV İKİNCİ OLDU

Zverev, sene sonunda ki başarıları sonrasında Avustralya Açık'ta erken elendikten sonra şampiyon olmak üzere geldiği Montpellier finalinde Bublik'e 6-4, 6-3 ile yenilerek kupadan yine mahrum oldu ve şampiyonluğu, şimdi 31. sıraya yükselmiş olan Bublik'e kaptırdı. Fransız oyuncular Herbert / Mahut çifti, bu turnuvanın çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Maharashtra Açık'ta 2018'de de şampiyon olmuş olan Sousa şampiyon oldu, 4. şampiyonluğuna ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 ve ATP sıralamasında ise 19 numara olan Taylor Fritz'in favori olduğu turnuvada ayrıca Reilly Opelka, John Isner, 2021'in yeni yıldızı Jenson Brooksby ve Maxime Cressy mücadele edecekler. Bu turnuva tenisin Amerika'da tekrar canlanma içine girdiğinin bir diğer göstergesi.