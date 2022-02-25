Kulüpler böyle batırılıyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları kulüp paralarının nasıl uçurulduğunun göstergesiydi. Menajerlere ödenen miktarlara bakın: Dursun Özbek dönemi: 12 milyon Euro, Mustafa Cengiz dönemi: 23 milyon Euro,

Burak Elmas dönemi: 4 milyon Euro. Sadece Falcao için 3, Sekidika için 1.6 milyon Euro menajerlik ücreti ödenmiş! Yukarıda yazanlar lira değil... Yani borç katlamalı artıyor. Üzerine ödenemeyen çek senetlerinin faizleri var. Menajer avukatları da kazanıyordur inanın.. Başkanlara teknik adamların "Avrupa'da böyle başarılı olacağız" sözleriyle ikna edilip, astronomik maliyetli futbolcular aldırılıyor. Örnek isterseniz Özbek ve Cengiz başkan zamanlarındaki artışa bakın. Şimdi öyle ya da böyle bu paralar ödenmek zorunda. Harcanan para karşılığında gelen başarıya bakın! Başkan Elmas bunları anlatıp dertlerini dökmüş ama çaresi nedir, nasıl çözümleyecek anlatmamış..

DAM ÜSTÜNDE SAKSAGAN...

Göztepe zor günler geçiriyor. Bir türlü puan cetvelinin tehlikeli bölgesinden uzaklaşamadı. Yakın zamanda bir üç dört maçlık parlama yaptı. Sonrası yok! Kazanacağı G.Saray maçının üç puanını El Maestro'nun hatalı oyuncu değişimleriyle altın tepside rakibine sundu. Ancak Sırp hoca maçtan sonra alakasız laflar etti... Maçı neden kaybettiklerini, kritiğini anlatacağına ettiği cümlelere bakın "Bugün Türk futbolu adına utanç duydum. Bu ligin bir parçası olmaktan utanıyorum." Sayın El Maestro atalarımızın bir lafı vardır "Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı" diye. Ligin başından beri oynattığın sistemle, kadro kurgunla ve alacağın maçı vermenle şu ettiklerinin bağlantısı ne? Galatasaray'ı ne güzel yakalamış ve öne geçmişsin. Zaten rakip yüklenecek, sen de yine goller atabilirdin. Yanlış seçimlerinle takıma kaybettirdin. Şimdi önümüzdeki maçlar için neler olacak onları anlat.

TRABZONSPOR SAMPI...

Bu sezon için herkesin ortak görüşü: Trabzonspor şampiyonluğu hak eden tek takım.. Takır takır oynuyor... Takır takır yeniyor. Hele Visca'nın transferinden sonra Trabzonspor oyun anlamında da bambaşka bir havaya girdi. Boşnak oyuncunun şampiyonluktaki etkisi son üç maçta görüldü. Anlayamadığım bir şey var. Visca'nın kalitesi malum. Devre arasında fırsat varken, ne Fenerbahçe'si ne de Galatasaray'ı almak için girişimde dahi bulunmadılar. İlginç... Bu oyuncu bir takım için büyük güç. Bordo-Mavililer bundan sonra daha çoşkulu oynayıp maçları kazanmaya devam edecek, erkenden de şampiyonluğu ilan edecek. Görünen o. Ben bu saatten sonra üst üste maçlar kaybedeceğine inanmıyorum. Mucizevi şekilde aksilik olursa da şampiyonluk son haftalarda kaçarsa... Abdullah hocanın da kariyeri için büyük yıkım olur! Bu arada Trabzonspor'u zorlayacak takım da yok. Şehir zaten zafer havasına girmiş. Yarıyı geçti yani: Trabzonspor şampi...