ÇOK ÖNEMLİ

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, UNICEF, Genç Başarı Eğitim Vakfı, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği işbirliğinde yürütülen Genç UPSHIFT Programı'nın Türkiye tanıtım toplantısı paneli gerçekleşti. Türkiye genelinde tam 162 gençlik merkezinde, toplamda 60.000 genç sosyal girişimcilik eğitimi ve mentorluk alarak, girişimlerine başlayabilecek. Düşünce çok yerinde ve önemli. Umarız kısa sürede başlar ve gerçekleşir!

BILLIE JEAN KING CUP

ITF duyurdu: Kadınlar Avrupa / Afrika Grup 1 Palau-off maçları ve bazı eleme maçları Nisan ayında uluslararası düzeyde Antalya'da Megasaray Tenis Akademisi'nin toprak kortlarında gerçekleşecek. BNP sponsor, Nisan ayının iklimi çok güzel, TTF'nin turizm sponsoru olan Megasaray'da kortlar ve yaşam çok güzel! Bizim grubumuzda Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olmak üzere 11 ülke var. Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Yeni Zellanda olmak üzere 6 ülke Asya/Okyanusya grubundalar.

Belçika ve Belarus ise finallere yükselmek için eleme grubundalar. Her üç organizasyonunun da ülkemizde gerçekleşmesi tabii ki hem ülke tanıtımımız, hem de tenisimizin tecrübe kazanması bakımından önemli olabilecektir. Organizasyonların başarıları yanında, milli takımlarımızın da başarılı olmasını, en çok da bu olayın her şeyden daha önemli olduğunun farkına varılmasını istiyoruz artık!

DÜNYADAN

WTA 500 Dubai CUP 'ta, 24 yaşındaki 2017 Roland Garros Grand Slam şampiyonu Ostopenko, her birinin Grand Slam şampiyonlukları bulunan Swiatek, Kvitova ve Halep'i yenerek finale çıktı, finalde de Rus Kudermetova'yı 6/0-6/4 yendi ve 5. şampiyonluğuna ulaştı. Şimdi 13 . sıraya yükselecek.

DOHA CUP: Katar şehrinde Gürcü tenisçi Basilashvili'yi 6-3 ve 6-4 yenen 33 yaşındaki İspanyol yıldız Roberto Bautista Agut Doha kariyerinin 10. şampiyonluğunu elde etti. Güney Amerika'da oynanan RİO Cup ATP 500 turnuvasında 18 yaşındaki Carlos Alcaraz, Diego Schwartzman'ı 6-4, 6-2 geçerek kariyerinin 2. şampiyonluğunu kazandı ve 500 seviyesinde kupa kaldıran Rafael Nadal'dan sonra en genç 2. isim olarak tarihe geçti. ATP Marsilya'da 24 yaşındaki Rusya'nın gözde ve çok başarılı oyuncusu Andrey Rublev, Kanada'dan Felix Auger-Aliassime'i 7-5 ve 7-6 ile 2 sette geçerek 9. Atp şampiyonluğunu kazandı. Bu sene 30.'su düzenlenen Delray Beach Açık'ta, turnuvaya 1 numaralı seri başı olarak katılan Camerone Norrie, finalde 2 numaralı seri başı Reilly Opelka'yı iki sette yenerek 3. ATP kupasını kazandı.

TURNUVALAR TAM GAZ

MİLLİ oyuncumuz Zeynep Sönmez, W25 Antalya serisinde 3 saatten fazla süren mücadelesinde Selena Janicijevic'i 6-7, 7-6, 6-4 yenerek çeyrek finale çıktı. Orada Moratelli'ye 3 sette 6/3-4/6-2/6 yenildi. AYLA Aksu Alice Rame'yi 2-6, 7-6, 7-6 yenerek çeyrek finale çıktıktan sonra o da 3 sette 7/5-6/3-6/2 Prisacariu'ya yenilerek Zeynep'le beraber turnuvaya veda ettiler. WTA 271 numarası olan tenisçimiz İpek Öz WC (Wildcard) ile katıldığı DOHA Cup'ta ilk turda WTA 60 numarası Madison Brengle ile Anatablo'da karşılaştı. Set sayısı attığı maçta üç sette yenilerek veda etti. ALTUĞ Çelikbilek Atp Dubai elemelerine dünya 154 numarası olarak Wildcard'a katıldı. Altuğ ilk maçında 1 numaralı Seribaşı Atp 66 numarası Popyrin ile oynadı ve 7/5 - 6/2 kaybederek ana tabloya çıkamadı.