Turnuvalarda neler oldu?

Wta Doha'da Swiatek, Sakkari'yi yenerek finale çıktı. Ostopenko Kontevit ise fırtına estiren Ostopenko'yu 6/1 6/4 yenerek finalde Swiatek'in rakibi oldu. Finalde ise Swiatek, çok kişinin şampiyon olarak bekledikleri Kontevit'i 6/3 6/4'le 2 sette yenerek Doha'nın kraliçesi oldu.

MÜTHIS YARIS

ATP 500 Dubai'de yoğun bir ay geçiren Rus Rublev oynadığı üç finalden 2 şampiyonluk kazanarak geldiği Dubai'nin yarı finalinde zorlu rakibi Hurkartz'ı 5/7 7/5 7/6 ile geçerek finale çıktı. Elemelerden gelen dünya 123. sırasında ki dev gibi (198 cm boy) Vesely ise büyük bir sürprize imza atarak çeyrek finalde Djokovic'i 2 sette yendi ve onun dünya bir numara unvanını kaybetmesini sağladı. Yarı finalde de Shapovalov'u 7/6 6/7 ve 7/6'lık çok çekişmeli bir maçtaki galibiyetinden sonra Rublev'in finalde ki rakibi oldu. Rus Rublev, seyircinin aleyhte tezahüratından çok etkilenmiş olsa da tam bir profesyonel olarak Vesely'yi 6/3 6/4 ile rahat geçerek şampiyonluğunu ilan etti. ATP Rio-Acapulco'da İspanyol Nadal, Rus Medvedev'i 3 sette, İngiliz Norrie ise Yunan Tsitsipas'ı yenerek finale çıktılar.

NADAL FARKI

Abierto Mexicano Telcel turnuvasında 4 numaralı seri başı olan Nadal, 6 numaralı seri başı ve Delray Beach şampiyonu Norrie'yi 6/4 6/4 ile yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve bu senenin yenilmezlik serisini 15'e çıkardı. Çiftlerde ise Lopez/Tsitsipas ekibi şampiyon oldu. Mücadele eden tüm sporcuları kutluyorum.

MİLLİ TAKIMIMIZ ÖZBEKİSTAN'DA

2021'İN Eylül ayında Letonya'yı 4-0 yenerek Davis Cup Dünya Grubu I Play-Off'larına yükselen A Milli Erkek Takımımız 4-5 Mart 2022 tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Dünya Grubu 1'e yükselme mücadelesi verecek. Takımımıza başarılar diliyoruz.

EMİR VE ARDA HERKESE ÖRNEK OLDU

TÜRKİYE Büyükler Kış Kupası'nda oyuncularımızdan Emir Sutekin ve Arda Bozdoğan maç içinde alkışlanması gereken davranışlar sergiledi. Bu iki genç maçlarda hakemlerin hatalı kararlarını düzelterek puan kaybetmeyi seçmişler ve de rakiplerin haklarını yememişler. Tam da Atatürk'ümüzün tasvir ettiği sporcular gibi! İkisini de alkışlıyorum.

DÜNYANIN 1 NUMARASI

Medvedev, yari finalde Nadal'a yenilmiş olsa da aldığı puanlarla ve Dubai turnuvasına bazı puanları silinerek gelen Djokovic'in de finale bile çıkamaması üzerine 18 senelik müthiş dominasyonu ardından ilk defa dörtlünün dışından biri olarak ATP'nin 27. dünya bir numarası oldu. Belki de "ohh" deyip Medvedev'i ayakta alkışlamak gerekir. Bu hak edilen büyük başarı, beş senedir her maçta yanında olan koçu Gilles'e göre çok zorlu geçen 20 senelik hedefin, yatırımın, mücadelenin, adanmışlığın ve inanılmaz çabaların neticesidir. Hem Gilles olarak kafamda yarattığım için hem de Daniil Medvedev için büyük bir gurur kaynağıdır. Dile kolay 20 sene.