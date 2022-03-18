Sarp çiftlerde sampiyon

Sarp Ağabigün, Admir Kalender ile M15 Antalya Seri 2 turnuvasında çiftlerde ikincilik elde etmişti.

M25 Antalya Seri 3'te ise Oleksii Krutykh ile set kaybetmeden çiftler şampiyonluğuna ulaştı. Ergi Kırkın / Titouan Droguet çifti Hırvatistan'da düzenlenen M25 Istarska Rivijera Porec turnuvasında tekler kategorisinde ikinci oldu. Kutluyorum...

NADAL ÇOK YORULDU

ATP 1000 Indian Wells'te Djokoviç'li fikstür açıklanmış olsa da vizesi olmadığı için Djokoviç turnuvadan çekildi. Çekilmeseydi de zaten girmeyecekti. Ne var ki böylesi fikstür sonrası geri çekilmeler turnuvanın dengesini çok bozuyor her zaman! Yazık oluyor maalesef. "Erken öten horoz derler ya!" İşte kendilerini büyük üçlünün yerine yeni üçlü gibi görüp bunu söyleyenlerden Zverev, Tsitsipas ve Medvedev beraberce ilk turlarda turnuvadan elendiler. Çok iyilerden Rus Khachanov da elenmiş olanlardan... Ve gelelim yorulmayan Nadal'a. Son maçında 5-2 geriden gelerek bir mucize daha yarattı ve mücadeleyi kazandı. Ama bu durumdan kendi de memnun değil ve hemen bir sonra ki Miami turnuvasından çekildiğini açıkladı.

KOVID VE SAVASIN TENISE ZARARLARI

Dünya bir numarası Novak Djokoviç, aşı karşıtı ve birey özgürlüğünü savunarak girmek istediği Avustralya Açık tenis turnuvasına kovid-19 aşısı olmadığı için kabul edilmediği gibi, bu isteği doğrultusunda yaptığı doğruyanlış çabaları dolayısıyla da sınır dışı edildi. Aynı turnuvada, özellikle de Rus oyunculara karşı, hem de tenis gibi sessizlik içinde oynanması gereken maçlar sırasında, oyuncuları olduğu kadar seyircileri de çok rahatsız edici çirkin tezahüratlar yapıldı. Rus oyuncular Medvedev ve Rublev'in beyanatları, spor seyircileri arasındaki bazı kendini bilmezlerin tenise, tabii spora da ne kadar zarar vermeye başladıklarının göstergesi ve uyarısı oldu.

ÇİRKİN HAKARETLER

Amerika'da günümüzde oynanmakta olan İNDİAN Wells tenis turnuvasında ise holiganlaşan bazı seyirciler bu sefer dünyanın eski bir numarası ve en çok para kazanan Japon oyuncusu Osaka'ya, yine kortta oynadığı maçta, yapılan çirkin hakaretler sorunun büyüklüğünü bir kere daha ortaya koydu. Kameralar da bu saldırganları maalesef bulamadı. Geçmişte tribünlere alınan seyirciler kontrol edilir, silah veya tehlikeli aletler tek tek araştırılırdı. Yine o günlere mi döneceğiz acaba!