Davis Cup gibi büyük takım müsabakalarına, tabii ATP ve WTA turnuvalarına da biraz farklı gözlerle bakmak lazım. Aslında tenisi ve tenis oyuncularını, diğer sporlarla mukayese etmeden incelemek gerekiyor. Öncelikle tenis çok zorlu bir bireysel spor. Kort içinde tek başınasınız önce kendinizle, sonra da hiç konsantrasyonunuzu bozmadan, oyun stratejinizi gerektiği anda ve yeterince rakibinizin değişken oyunlarına göre adapte ederek, diğer taraftan da varsa seyircinizle, hakemlerle hem de tüm teknik ve ahlaki kurallara azami uyarak maçınızı yapacaksınız. Zor zanaat! Kaldı ki tenis artık, dört büyüklerin yavaş yavaş sahneyi boşaltmaya başladıklarından sonra hırçınlaşan oyuncularla, at yarışı misali favori, plase ve sürprizler arasında oynanacak. Tenis yönetimleri zayıflıyor. Yaşasın bahis şirketleri! Neredesin oyunda başarı odaklı beyaz tenisimiz?

Tebrikl er Tutem

Bu güzel kızımız, baba Hasan Banguoğlu'nun emaneti... Kültürpark Tenis Kulübü'nün oyuncusu Tutem, 3-4 Mart tarihlerinde Türkiye İşitme Engelliler Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Tenis Türkiye Şampiyonası ve Deaflympics turnuvasında hem kadın tekler şampiyonu, hem kadın çiftler şampiyonu olmuş, karışık çiftlerde de ikincilik kazanmıştır. Muhteşem bir başarı kızımızdan! Tebrikler Tutem BANGUOĞLU...

DAVİS CUP'TA GURURLANDIK

Geçen Eylül ayında Letonya'yı yenerek Dünya Grubu 1 Play-Off'larına yükselmiş olan A Milli Erkek Takımımız, geçen hafta da Özbekistan'ı 3-2 yenerek ilk kez Dünya Grubu 1'e yükseldi. İlk gün 1/1 eşitlikle kapattıktan sonra ikinci gün çiftlerde de yenilince 1/2 geriye düştük. Son gün iki tek maçımızı da arka arkaya kazanınca millilerimiz 3/2 ile Dünya Grubu 1'e yükselmiş oldu. Sevindik tabii! Takım oyuncularımızı ve teknik ekibi kutluyoruz.

Cem ve Altug

Takımımızın iki as oyuncusu Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek dünya sıralamasındaki yerleriyle takımı taşıyorlar. Ne var ki çok zaman olduğu gibi yumuşak karnımız olan çiftler maçları her zaman bir kabusa dönüşüyor ve nedense duyurulanlarla korta çıkanlar hep farklı oluyor. Herhalde stratejimiz böyle! Ve çok zaman maalesef yeniliyoruz. Son yıllarda sağlam bir çift ekibi çıkarmadığımız gibi, gerektiğinde tek maçları için de hazır olan oyuncularla takımımızı takviye edemedik. 85 milyonuz, tenisi ülke geneline yaydık ama arkadan gelenler olsa da böylesi zor maçları kaldıracak seviyeye ve mental güce henüz ve yeterince ulaşamadık. Bekliyoruz!