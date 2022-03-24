Bizimkilere başarılar diliyoruz

Fed Cup Kadın... Yeni adıyla Billie Jean King Cup! 11- 16 Nisan 2022 tarihleri arasında, TTF'nin turizm sponsoru olan Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç takımları arasında Avrupa/Afrika ve Asya/Okyanusya Billie Jean King Cup Group 1 maçları gerçekleşecek. Takımımız Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, Zeynep Sönmez ve İlay Yörük ile kortlara çıkacak. Antrenörleri yine Alaattin Karagöz... Başarılar diliyoruz.

ISTEDİGİMİZİ BİR TÜRLÜ ELDE EDEMEDİK

Antalya ITF M25K 4 serisinde ana tabloda oynayan oyuncumuz Marsel İlhan, 3 sette Orlov'u yendi, Sarp Ağabigün de Nishiwaki ilk seti kaybettikten sonra 2 ve 3. sette fırtına gibi esti, son seti 6/0'la bitirerek 2. tura çıktılar. Ne varki arkası gelmedi. Umut Akkoyun ise korta çıktığı ilk tur maçında İgnatik'e 2 sette kaybetti. ITF W25K 4. seri maçlarında, kadın oyuncularımızdan Zeynep Sönmez, elemelerden gelerek Dinu'yu zorlu bir maç sonunda üç sette yenerek ikinci tura yükseldi ama orada kaldı. İpek Öz de Sönmez gibi rakibi Herdzelas'ı yenerek ikinci tura yükseldi ama maalesef 3 sette Türk asıllı İngiliz Kartal'a yenilerek arkasını getiremedi. Pemra Özgen ise Kartal'a yenilerek ilk turda elendi. Ergi Kırgın Hırvatistan ITF M25K Rovinj turnuvasında ana tabloda yarı finallere kadar yükseldiyse de Svrcina'ya yenilerek finale çıkamadı. Tunus'ta ITF M15K Monastır turnuvasında mücadele eden Yankı Erel de yarı finallere yükselmesini bildi. Yarı finalde Bovi'ye, ikinci seti 6/1 alsa da 3 sette kaybetti

NADAL'IN SIKINTISI VARMIS!

Son 20 yıldır maç kaybetmemiş ve yorulmak bilmeyen Nadal, ATP 1000 İndian Wells'e de iyi başladı. Ne varki giderek artan bir yorgunluğunu hissettirmeye başladı. Nadalcılar, Roland Garros turnuvasına daha zinde katılmasını istiyorlardı. Ama İspanyol Boğası Nadal, tutturduğu ritmini bırakmaya niyetli değildi. Yarı finali yine İspanyol olan Alcaraz ile oynadı.

FINAL MAÇI IYI GITMEDI

Nadal, tecrübesiyle genç rakibini yendi. Finalde Amerikalı Fritz ile oynayacaktı. Fritz de son bir senesini zor ve sıkıntılar içinde geçirmiş, tenisten bir müddet uzak kalmıştı. Nadal Fritz'den çekinecek değildi ama rakip çetin ceviz çıktı. İlk oyunlarda başlayan ağrıları Nadal'a, pek fazla olmamıştır ama sağlık molası aldırmak durumunda bıraktı. Final iyi gitmiyordu ve sonunda Nadal iki sette Fritz'e boyun eğdi. Ve hemen Miami turnuvasından çekildiğini duyurdu. Meğerse adamın kaburgalarında çatlaklar oluşmuş.