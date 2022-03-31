Bizden haberler

Oyuncumuz İlay Yörük, ITF W15 Antalya 7 serisinde Lodikova'yı 6-3, 7-6 yenerek Pigato ile oynayacağı dördüncü finaline yükseldi. Ne varki İlay kızımız finalde setler 1/1 ilken sakatlanarak maçı bırakmak zorunda kaldı. Üzüldük! Milli oyuncumuz Ayla Aksu ise ITF W15 Antalya 8 serisinde puanları ile ana tablo oynarken Beyza Yanıklar ise WC ile ana tabloya katılabildi. Berfu Cengiz Fransa'da düzenlenen W60 Engie Açık turnuvasında Ruiz'i 6-7, 6-3, 6-4 yenerek elemelerde, 4. seri başı Snigur ile oynayacağı ikinci tura yükseldi.

NADAL ÇEKİLDİ, FEDERER WAVRİNKA, THİEM YOK

ATP 1000 Miami turnuvasında Nadal çekildi, Federer, Thiem, Wavrinka zaten yok, Djokovic ise vizesi olmadığı için katılamadı. Büyük üçlünün yerlerine göz dikmiş olan büyük ve genç on oyuncunun hepsi orada aportta. Geçen hafta Indians Wells turnuvasında şampiyon olamayan Rus Daniil Medvedev 1 numara olarak çok az kaldıktan sonra tekrar yerini Djokovic'e bırakmıştı. Ancak Miami'yi kazanırsa tekrar 1 numaraya yükselebilecek. Mevcut rekabet yine çok büyük. Aralarında Tsitsipas'ı 2 sette deviren yeni fenomen 19 yaşındaki İspanyol Alcaras da var. İşi zor anlaşılan. Bu arada yeni bir gelişme olmaz ise Djokovic'in Fransa Açık turnuvasına katılabileceği kesin gibi! Evet, asıl mücadeleler orada olacak.

KÜLTÜRPARK TENİS KULÜBÜ'NDE EGİAD TENİS TURNUVASI

KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü'nde kulüp içi olarak düzenlenen turnuva, tek erkekler, tek bayanlar, muhtelif senyör tek kategorileri yanında 100+ yaş karışık çiftler kategorileri arasında gerçekleşti. Son senelerde İzmir'in genç kadın ve erkek oyuncularında gözle görülen ve giderek artan tenis aşkı ile çoğunun tenis oyunlarına yansıyan büyük gelişim sayesinde yapılan çok çekişmeli müsabakalar İzmirli tenis severler tarafından ilgi ve zevkle izlendi. En ince noktalarına kadar titizlikle hazırlanmış olan turnuva, hakem heyetininde kusursuz yönetimi ile Kültürpark Tenis Kulübü, özellikle de finallerden sonra yapılan ödül töreni ve sonrasında ki kutlamalar ile çok alkış aldı. Kutluyor ve devamını bekliyoruz.