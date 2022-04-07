İpek Öz ikinci turda

MİLLİ oyuncumuz İpek Öz, Kolombiya'daki WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta oynanan elemelerin final turunda 1 numaralı seri başı Valentini Grammatikopoulou'yu 7-5, 6-4 yenerek ilk defa adını ana tabloya yazdırdı.

Kendi adına müthiş bir adım! Ana tablo ilk maçında elemelerden gelen Seguel ile oynadı. Onu da ilk seti 6/2 aldıktan sonra ikinci sette 3/0 ve 5/3 gerideki gelip 7/5 ile aldı ve ikinci tura yükseldi.

NE UMDULAR NE BULDULAR

Miami Master Tenis Turnuvası umutları açtı. Kadınlarda epeydir görülmeyen "dominasyon" yıldız oyuncuların yavaş yavaş kortlardan uzaklaşmaya başlamasıyla yeni gelmekte olan gençlere geçmeye başlayacak gibi. Miami turnuvasında dünyanın eski bir numarası Osaka'yı sürklase ederek yenen Swiatek üst üste kazandığı şampiyonluklara bir yenisini daha Miami de ilave etti. Erkeklerde ise Medvedev, Tsitsipas ve Zverev'in erken elenmeleri sonunda Danimarkalı Ruud Arjantinli Cerundoro'yu yenerek, Nadal'ın varisi olduğu söylenen İspanyol Alcaraz ise önce Sırp Kezmanovic'i sonra da yarı finalde Polonyalı Hurkacz'ı yenerek finale çıktı.

ALCARAZ'A IHTIYAÇ VAR

Çeyrek final maçlarından beri öyle kolay maçlar yerine yakın geçen, çekişmeli ve bol tie-breakli maçlardan sonra oynanan final maçında Alcaraz ilk seti 4/1'den çevirip 7/5 aldı. Genç tenisçi, ikinci seti de 6/4 ile kazanarak şampiyon oldu. Genç yaşına rağmen çok sağlam sinirlere sahip olan ve değişik taktikler uygulaması yanında attığı inanılmaz başarılı toplarla seyircilerin kalplerine dokunduğu gibi, İspanya Kralı'ndan gelen tebrikler Alcaraz'ı çok mutlu etti. Geleceğin bir numarası gözüyle bakılsa da henüz 19 yaşında olduğunu da unutmamak gerek. Ne var ki tenisin Alcaraz gibi sakin, efendi ve çok iyi oyunculara ihtiyacı var. Sevinmeliyiz!

TENİSTEN HABERLER

Sevilen tenisçi arkadaşımız, Kültürpark Tenis Kulübü üyesi Abdullah Kaya TRT Haber'in konuğu olarak geçen akşam ekranlarda canlı yayındaydı. Tenisimiz adına çok başarılı bir yayındı! Abdullah Kaya'yı kutluyorum.

Ash Barty tenisi bırakmış! Nadal da bırakmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başlamış deniyor. Biri sıralı, diğeri çok erken ve büyük eksiklik. Saygı duyulmalı kararlarına! Ben ikisini de alkışlıyorum.

ITF M15 Antalya'daki seri maçlarına artık abone olan Akkoyun ve İlhan 9. serinin ilk turlarında da elenirken Kırcı'mız ikinci tura yükseldi. ATP 250 Turnuvası bu hafta Houston'da oynanıyor. İzmir Kültürpark Tenis Kulübü'nde 9-14 Nisan tarihlerinde 2. Turgut Ayker Senyör Turnuvası hafta sonu turnuvası gerçekleşecek. Yani yeni bir tenis şöleni daha yaşayacağız. Teşekkürler KTK!