Monte Carlo Turnuvası

Medvedev yok ancak Djokoviç 1 numaralı seri başı olarak turnuvanın şimdilik gözdesi... Djokoviç Nadal'ın gerisinde kalsa da, epeydir kortlara çıkamamış bir oyuncu olarak performansı merak konusu.

Bana göre bu seçim anketlerine dönüşen, hissi yanı ağır yeni moda final yolu tahminleri diğer oyunculara yapılan büyük bir haksızlık. Unutulmamalı ki katılan tüm oyuncuların turnuva için koydukları küçük veya büyük hedefleri vardır ve onlar da bu tahminleri okuyordur... Bu davranışlar büyük bahis şirketlerinin ilgi yükseltmek için yaptırdıkları diğer bir oyun sanki! Tenisin özüne bile aykırı! Zaten favori olarak Djokoviç tek değildi! Nitekim geriye düştükçe çılgınlaşan Djokoviç ilk maçında kötü yenildi ve fanlarını üzdü. Tabii çok bel bağlanan genç oyuncular olduğu gibi, inanılmaz sürprizler de hiç uzak sayılmıyor böylesi önemli turnuvalarda. Hep beraber göreceğiz.

BENCİC FIRTINASI

SENENİN bu ilk toprak kort turnuvasında,Tokyo olimpiyatlarında Altın madalya kazanmayı başaran İsviçreli Belinda Bencic, Tunuslu Jabeur'ü 3 sette mağlup ederek WTA500 Charleston'da şampiyon olmasını bildi. Onun 6. WTA şampiyonluğu oldu.

BİLLİE JEAN KİNG CUP

Antalya Megasaray tesislerindeki Tenis Akademisi toprak kortlarında gerçekleşen Billie Jean King Cup 11 Nisan'da başladı. 16 Nisan'a kadar tüm grup maçları tamamlanmış olacak. WTA 100'den en az 8 oyuncunun bulunduğu bu spor etkinliğine, A ve B olmak üzere iki farklı gruba ayrılan 11 ülkenin takımları katılırken, milli takımımız Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, Zeynep Sönmez ve İlay Yörük'ten oluşuyor. İlk güne Danimarka'yı Pemra ve İpek'in teklerdeki galibiyetleri ile başladık. Çiftler maçını İpek ile Berfu oynadı ancak 3 sette kaybettiler. İlk turu geçtik ancak Macaristan karşısında mağlup olduk. Yeni yıldızımız İpek Öz teklerde dünya 72 numarasını yenerek ilk galibiyeti alsa da ikinci tek maçımızı ve yumuşak karnımız olan çiftler maçını yine kaybettik. Şimdi ileriye Sırbistan ve Estonya maçlarına kilitleneceğiz!