Bizimkiler W60 Edge’de 2. oldu

25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin toprak kortlarında başlayan, 60 bin dolar toplam ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W60 Edge tamamlandı. İlay Yörük, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez gibi temsilcilerimizden Ayla Aksu İngiliz Miyazaki'ye ilk turda yenildi;

Zeynep Sönmez Zakharova'yı üç sette yenerek ikinci tura yükseldikten sonra Hontama'ya 4-6, 6-4, 7-5 ile kaybederek turnuvaya ikinci turda, Berfu Cengiz 7 numaralı seri başı Lamens'e, İlay Yörük ise Prisacariu yenilerek turnuvaya veda etti.

Yabancı misafirlerimizden 16 yaşındaki Çek raket Bartunkova'yı finalde yenen ve gençler klasmanında dünya 2 numarasına kadar yükselmiş olan Rus tenisçi Shnaider şampiyon oldu.



TURNUVA TAMAMLANDI

Çiftler müsabakalarında ise turnuvaya wild card ile katılan Melis Sezer/Zeynep Sönmez çifti ise Bonaventure/ Shinikova ikilisine 7-5, 6-3 yenilerek, Cengiz/Tikhonova Çifti ise Türkmen/Yörük çiftini yendikten sonra çıktıkları finalde Chwalinska/ Maleckova ikilisine 3 sette kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı. Bizim oyuncularımız çiftlerde bir ikincilikle yetinirken, başarılıymış gibi gözüken bir ITF turnuvası daha tamamlamış oldu.



BİR ELEŞTİRİ DE BENDEN

Tenis federasyonu, sporda eşitliği sağlayabilmek için yeni bir adım olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" 'nin eylem planını TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında oynanan final gününde açıkladı. Güzel bir girişim ama "Nasıl tenisçi yetiştirilir" konusunda bir eylem başlatılması hem tenisçi olmayı amaçlayan gençlerimize bir umut, hem de federasyonumuza daha çok yakışmaz mıydı?



MEGASARAY'DA ŞENLİK VAR

ITF'ten çok müjdeli bir haber daha. Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finallerinin 1-6 Kasım tarihlerinde, üst üste ikinci kez Antalya'da TTF'inin turizm sponsoru Megasaray'ın Tenis Akademisi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.