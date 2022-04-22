İyi turnuva olacak

KADINLAR WTA tura, Stuttgart'ın kırmızı topraklı kapalı tesislerine ilk on oyuncudan 1 numara Swiatek, Kvitova, Pliskova, Kerber ve Kontevit ile döndü. Ayrıca çok şey beklenen ve biraz da şımartılan İngilizlerin yeni yıldız (adayı) Raducanu da burada mücadele edecek. İyi bir turnuva olacağa benziyor.

TAM BIR SÖLEN

En güzel ve en manzaralı toprak kort turnuvalarından biridir Monte Carlo. Bu senenin bir özelliği ise Kovid-19 yasaklarının kaldırılmasıyla, gözünü kendi 21. Grand Slam'i için Roland Garros'a dikmiş olan, turnuva oynamasa da, gariptir hala dünya 1 numarası olan Djokoviç'in de fikstürün tepesinde ve yine favori olması! Medvedev yok ama, Tsitsipas, Zverev, genç Alcaraz, Schwartzman, Dimitrov var. Hava tam tenis havası ve tribünler tıka basa dolu. Tam bir şölen! Djokoviç, ilk turda çırpınsa da pek ortalarda gözükmeyen İspanyol Davidoviç Fokina'ya 3 sette yenilmesiyle turnuva coşuyor. Ve inanılmaz güzel maçlar gerçekleşmeye başlıyor.

Alcaraz da ilk maçındaki Amerikalı Korda'ya beklenmedik bir şekilde yeniliyor. Fokina çeyrek finalde Fritz'i, Zverev Sinner'i , Dimitrov ise Hurkartz'ı yenerek yarı finaldeler. Tsitsipas ise rakibi Schwartzman'a karşı ilk seti kazanmış, ikinci seti kaybetmiş ve üçüncü sette de 4/0 gerideyken inanılmaz bir geri dönüşle maçı kazanıp yarı finale çıkmayı başarıyor. Tsitsipas yarı finalde Zverev'i, inanması güç ama ATP'nin yeni kazancı Fokina'da Dimitrov'u yenerek finalde buluşuyorlar. Müthiş bir final ve şampiyon Tsitsipas... İkisini de coşku ile alkışlıyoruz. Keşke kendi oyuncularımızı alkışlayabilsek diyorum...

ISTANBUL CUP

Mertens, Cristea gibi ilk 50 oyuncudan 8 kadın tenisçisini İstanbul'da misafir edeceğimiz bu çok önemli turnuva 29 Nisan'da İstanbul'da başlayacak ve 24 Nisan Pazar günü tamamlanacak. Bu turnuvada "Wild Card" hakkımızı ana tabloda Pemra Özgen ve İpek Öz için kullanmayı başardığımız anlaşılıyor. Ayla Aksu, Wang'a 6-0, 6-2, Zeynep Sönmez ise Bogdan'a 6-2, 6-1 kaybetti. Berfu Cengiz ise, elemeler ilk maçında rakibini 6/1-6/0 çok rahat yenerek turnuvaya başlasa da finalde o da Bogdan'a yenilerek ana tabloya çıkamadı. İpek Öz, ilk maçında A.Rus'a 6/3- 6/1, Pemra Özgen ise 7/5-6/2 ile Grabher'e kaybetti.