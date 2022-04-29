Yeni Istanbul Cup

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un TEK'lerde ki yeni şampiyonu Anastasia Potapova'nın olurken, çiftlerde ise kupayı Bouzkova/ Sorribes Tormo ikilisi aldı. Sporcular kupalarını ve 60 bin dolarlık toplam ödüle sahip oldular. Umarız bir gün bu yüklü çekler kendi oyuncularımıza da nasip olur.

SWİATEK FIRTINASI

STUTTGART'IN toprak kort kapalı tesislerine ilk on oyuncudan 1 numara Swiatek, Kvitova, Pliskova, Kerber ve Kontevit ile WTA 500 için sezonun ilk toprak kort turnuvasına çıktılar. Ayrıca çok şey beklenen 2021 US OPEN şampiyonu ve birazda şımartılan İngilizlerin yeni yıldız (adayı) Raducanu da burada mücadele edecek. İyi bir turnuva olacağa benziyor. Iga Swiatek burada 4. kupası (ve 3. Toprak kort) ile yenilmezlik sayısını yükseltmek için mücadele edecekti. Nitekim sırasıyla Eva Lys, Emma Raducanu, Liudmila Samsonova (6-7(4), 6-4, 7-5) ve dünya 4 numarası Aryna Sabalenka'yı yenerek istediği 4. Şampiyonluğunu kazandı. Ve sürekliliğin önemini bir kez daha tüm camiaya gösterdi. lkışlıyoruz...

RUBLEV'İ KUTLAMAK LAZIM

Djokovic, kendi memleketinde, kendi turnuvasında 1 numaralı seri başı olarak yeniden kortlardaydı. Tabii, turnuvasında uzak ara favorisiydi. İlk turlarda zorlandıysa da finale çıkmayı başardı. Rakibi diğer taraftan finale çıkan Rus Rublev olmuştu. Çekişmeli geçen ilk seti Rublev, ikinci seti ise uzun süren bir tie-break'ten sonra Djokovic kazandı. Hatalı sayıları çok yüksekti ama kazandı işte! Ne olduysa ondan sonra 3. sette oldu... Yere raket vurmalar, yanlışlıkla da olsa attığı ve top toplayıcılara rastlayan toplar ve ender bir şekilde hiç oyun almadan bitirdiği bir set ile finali ve kupayı kazanamadı. Müthiş bir maç çıkaran Rublev'i kutlamak lazım.

TENİSTEN HABERLER

MONTE Carlo şampiyonu Yunanlı Tsitsipas yine bir numara olurken Ruud 2 numaralı seri başı. Epeydir kortlardan uzak kalan Avusturyalı Thiem dönüş denemelerine devam ediyor ve burada yine ikinci turu geçemedi. Burada, başa oynayacak olanlardan Dimitrov'u, Munar'ı, kendini olmadan tepelerde görmeye başlayan yeni Ispanyol genç Alcaraz'ı, Norrie'yi, Fuscoviç'i ve de yeni bir Norveç'li olan Ruusuuori'yi izledik. Yeni isimler yeni heyecanlar katıyor turnuvalara... Ne var ki neredeyse 19 yaşındaki bu genç ve hırslı Alcaraz bu turnuvada fırtına gibi eserek hem şampiyon oldu hemde bir sene önce Barselona'ya geldiğinde 119 numara ilken bugün Nisan 2022'de dünya 9 numarası olmayı bildi. Bu onun 4. Şampiyonluk ATP kupası oldu.