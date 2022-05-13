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Büyük sürpriz NECDET KESTELLİ

Büyük sürpriz

necdet.kestelli@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.05.2022, 00:00

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı raketi ve 27 yaşındaki Ons Jabeur, Madrid'de oynadığı final maçında Jessica Pegula'yı 7-5, 0-6, 6-2 yenerek kariyerinin en büyük başarısını ve ikinci WTA tekler şampiyonluğunu elde etti.

Yeni şampiyonu kutluyoruz...

ALKISLAR IPEK ÖZ'E
Milli tenisçimiz İpek Öz'ün İsveç'te düzenlenen ve bir numaralı seri başı olarak katıldığı 25 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası Bastad W25'te şampiyonluğa ulaşmasıyla büyük bir mutluluk yaşadık. Koçu sevgili Mert Ertunga ile İpek kardeşimizi bu hak edilmiş 4. şampiyonluk başarısından dolayı alkışlıyor ve bu grafiğinin devamını diliyorum.

İpek Öz'ün son iki sene boyunca sergilediği başarılı performans sonunda Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam elemeleri öncesinde de kendisine büyük motivasyon oldu. Umarım Fransa'dan da çok iyi neticeler alarak döner. Yolu ve şansı açık olsun... Bu arada Pemra Özgen W25+H turnuvası ITF Pola Giverola - İspanya'da 2 numaralı seri başı Giulia Gatto-Monticone'yi 6-3, 7-6 yenerek turnuvada yarı finale yükseldi. Ergi Kırkın Kazakistan'da düzenlenen Shymkent Challenger turnuvasında Marchenko'yu 5-7, 6-1, 6-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Onların başarılarının da sürekliliklerini bekliyoruz.

ISTE MAYIS TAKVİMİ
Ülkedeki bir aylık senyör turnuvalarının detaylı bir listesi hazırlanıp ay başlarında duyuruluyor. Çok başarılı ve yararlı! Ancak sonunda turnuva sayısını görünce biraz sevinip, biraz da şaşırıyorsunuz... İlgi var da, netice nerede acaba? Birçok turnuva geride kaldı. Mayıs ayı içindeki diğer turnuvalar ise şöyle: 16-22 Mayıs: Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup, 16 Mayıs: Adana Atlı Spor: T 100, 19 Mayıs: Lara Teni klubü Antalya: GS, 23 Mayıs: Alibey- Antalya (Senyör takımlar şampiyonası), 28 Mayıs: KTK Hafta Sonu: T 400.

19 YASINDAKİ SAMPİYON
19 yaşındaki İspanyol raket Carlos Alvarez, önce Nadal'ı, ardından dünya bir numarası Djokoviç'i yenerek finale çıktı. Finalde yeni onlu grubun adaylarında Zverev'i de yenerek müthiş bir başarı ile bu büyük turnuvalarının üst üste ikinci ve sezonun da dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Tenis dünyasının yeni yıldızına hoş geldin derken, biraz da kıskanarak neden bizden de böyleleri çıkmıyor diye hayıflanıyor ve sporumuzun yetkililerini bu konuda düşünmeye çağırıyoruz.

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