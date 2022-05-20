Erken veda

Senenin ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta eleme heyecanı start aldı. 3 milli tenisçimizden Cem İlkel, moralsiz bir şekilde katıldığı bu Grand Slam turnuvasının ilk turunda dünya 216 numarası Müller ile oynadı ve daha önce de yenildiği güçlü rakibi karşısında korttan mağlup ayrıldı.

Altuğ Çelikbilek ise eski 83 numara Bhambri ile oynadı ve 6/3-7/5 ile ikinci tura çıksa da 23 numaralı seri başı Kolar'a 3 sette 6/4-7/6- 6/1 yenilerek turnuvaya veda etti. Roland Garros'da ilk defa korta çıkan İpek Öz ise dünya 143 numarası Snigur'u 3 sette mağlup ederek çıktığı ikinci turda Meksikalı Gomez'e 3 sette yenildi. İyi bir mücadele vermiş olsalar da bu sene de ana tabloya çıkabilen oyuncumuz maalesef olmadı.

ROMA SONRASI PARIS ÖNCESI

Djokovic 1 numara ve favori olarak katıldığı turnuva sırasında 1000 maç kazanan oyuncular listesine girmeğe hak kazandıktan sonra finalde de, Zverev'i yenerek finale çıkan Tsitsipas'ı kolay geçerek (6/0-7/5) şampiyon olmasını bildi. Gösterdiği yükseliş ve performans ile gelecek hafta oynanacak Roland Garros tenis turnuvasında yine favoriler arasında. Elbette Nadal ve Zverev de. Tsitsipas da bu şampiyonluk İçin Paris'te bileniyor. Daha tepeye göz dikmiş oyuncular da var ama hiçbiri kadınlarda Swiatek'in gösterdiği sürekliliği gösteremiyorlar henüz. O yüzden hep "Artık yeni üçlü yok, yeni onlu var" diyorum.

Tabii zaman içinde bu on oyuncudan sivrilenler olacaktır ama henüz isimlerini saymak yanıltıcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Swiatek dedim çünkü üst üste 28 maç ve 5 şampiyonluk ki bunun biri de bu turnuvada. Roma'da WTA1000'i kazanmak gibi bir başarıyı göstermesi her sporcunun başarabileceği bir şey değildir. Bakalım bu yenilmezliği ne kadar devam edecek?

TEBRİKLER YAGIZ

Aydın Efeler Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan İncir Cup tenis turnuvası 13- 15 Mayıs 2022 tarihlerinde oynandı. Edremitli tenisçimiz 17 yaşındaki Yağız Baygın oynadığı tüm maçlarını kazanarak çıktığı final maçındaki rakibi 25 yaşındaki Senegalli tenisçi Süleymanou'na karşı gösterdiği performansı ile seyircilerin, dolayısı ile hepimizin yüzünü güldürdü. Yağız'ı kutluyoruz.

CUDİ KUPASI

Şırnak'ta gerçekleşen ve açılış töreninde çok büyük ilgi gören ilk uluslararası turnuva olan Tennis Europe Tenis Turnuvası Cudi Cup Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite tesislerinde düzenlendi. Turnuva 16 Mayıs'tan itibaren 5 gün boyunca 9 ülkeden 44 erkek 37 kadın olmak üzere 81 tenisçi mücadele ediyor. Başarılı bir turnuva olmasını diliyoruz.