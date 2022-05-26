Cudi Kupası

9 ülkeden 44 erkek ve 37 kadın oyuncunun katıldığı turnuva tamamlandı. Uluslararası tenis turnuvasında çiftler kategorisinde şampiyon olan sporcular belli oldu. Çift erkeklerde şampiyon, Ahmed Darmoul/Omar Hfaiedh çiftini 6-3, 6-2 yenen Emre Atlamış/Doruk Ege Şahin ikilisi olurken, çift kadınlar şampiyonu, Nil Delice/Buse Gündüz ikilisini 6-3, 6-0 yenen Alaa Essid/Lamiss Houas çifti oldu.

TURNUVADA BÜYÜK HEYECAN

Erkekler ATP grubu, malum 21 Grand Slam kazanan Nadal, arkasından da ille de bende 21 Slam yaptıktan sonra "22, 23. Slam'i de kazanıp en büyük olduğumu dünya aleme ispat edeceğim" diyen bir Djokovic var. Yetmiyor. Bu kupanın çok meraklısı da var: Medvedev, Zverev, Tsitsipas ve bir kaç sıkı plase oyuncu. Hepsi de kazanabilir. Ne var ki sosyal medya daha ilk günden Nadal'ın sakatlığı, sakatmış gibi davranışlarının derdine düşmüş vaziyette. Daha Slam'in başındayız, daha kim bilir neler olacak, neler değişecek, ne sürprizler yaşanacak.

Kadınlar WTA grubu, Bir Swiatek var ki kimselere şans bırakmıyor. Art arda kazandığı 29 galibiyetle turnuvaya ayak bastı. Henin, Seles, Steffi, Williams kardeşler, Sharapova gibi oyuncuların gösterdikleri süreklilikten eser bile yok. Ancak tenis bu, her şey bir anda tepetaklak olabilir. Osaka, Muguruza teklerde elendiler bile. Plase oyuncular yok mu? Var tabii, ama hiç biri çok fazla öne çıkamıyor bir türlü. Önümüzde daha 10 gün var. Umarım güzel maçlar izler, yeni yeni şampiyo nalarla tanışırız.

SENYÖR TAKIMLAR SAMPİYONASI

İsmi, yapılmış uyarılar neticesinde bir kaç kez değişse de turnuvanın yapılış şeklinde hiçbir değişiklik olmadı bu geçmiş 16 senede. Ben yaptım oldu hesabı anlaşılan! Tabii onlar tenisin ekonomi uzmanları, dolayısı ile de kimseden de "tıs" yok maalesef. Ne var ki çok beklenen ve ilgi çeken bir organizasyon'a katılan tüm kulüpler ve isimsiz takımlar her sene değişik renklerle, zevkle hazırlanmış formaları ve herkese açık yaş gruplarıyla koşarak bu tenis festivaline katılıyor. Dostlukların tavan yaptığı bu organizasyonda maçlarda tatlı rekabet, neşeli saatler, havuz keyfine doyum olmuyor herhalde! Aynı zamanda zor ve alkışlanması gereken bir sportif organizasyon: 1600 oyuncunun katıldığı ve yüzlerce maçın 2 değişik tesiste oynanacağı bu organizasyonda Allah turnuva yönetmeni Erkan Çağlayan ve ekibine kuvvet, sabır ve başarı versin diyor ve tüm katılan tenisçi dostlarıma iyi maçlar ve eğlenceler diliyorum.