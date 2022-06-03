Gençlerimiz sahne aldı

Roland Garros Gençler Şampiyonası'nda ikinci Grand Slam deneyimlerini yaşayan temsilcilerimiz Ayşegül Mert ve Togan Tokaç Fransa'da korta çıktılar. Milli tenisçimiz Togan Tokaç elemelerin ilk turunda Dahiya'yı 6/4-6/0, final turunda ise Hrazdil'i 6/1, 6/2 yenerek ana tabloya yükseldi.

Tokaç ana tablonun ilk turunda dünya gençler tekler kategorisinde 1 numara Amerikalı Kuzuhara'ya 6/1- 6/3 kaybetti. Togan Tokaç çiftlerde İsviçreli partneri Dietrich ile Fransız Jucha/Lestir çiftini yenerek ikinci tura yükseldi. Turnuvanın devamında da çok başarılı olmasını diliyorum. Ayşegül Mert ise İngiliz Stoiber'e 2-0 (6-3, 6-1) yenilip Roland Garros'a veda etti.

SENYÖRLER GÜÇLENİYOR

Senelerce Dünya takım ve bireysel şampiyonalarının büyük başarıyla düzenlendiği ClubAlibey-Manavgat/Antalya yönetimi, ITF'in bu turnuvaları başka ülkelere vererek çekilmesiyle kaybettiği böylesi büyük etkinlikleri epeydir TTF'nin Türkiye Senyör Takım şampiyonaları ile telafi etmeye başlaması hem ClubAlibey, hem TTF, hem de tüm katılanlar için iyi olmuş. Hatta katılım rakamlarına bakılınca çok daha iyi olmuş, ayrıca da küçümsenen Senyör gruplarının etkileri, güçleri kadar olmasa da, ortaya çıkmış... Burada bir soru olabilir: Neden bu şampiyona TTF'nin turizm sponsoru olan MEGASARAY da değil ClubAlibey'de gerçekleşiyor?

ERKEKLERDE DURUM KARIŞIK

Ana tablonun tepesinde dünya bir numarası Djokovic, en altında ise dünya iki numarası Medvedev var. Nadal ise Djokovic tarafında. 29 yaşındaki yeni yıldız adayı Alcaraz, yeni ilk üçe adaylıklarını ilan etmiş Tsitsipas, Zverev, yeni Edberg'ler adına kendilerinden söz ettiren kuzey ülkelerinden Ruud, Rune ve Rublev fikstürde puanlarına göre yerleştirilmişler.

Cilic'i de unutmamak gerek, o da turnuvada! Tsitsipas, Alcaraz, Medvedev ve en son olarakta Djokovic'in beklenmeyen mağlubiyetleri Grand Slam maçlarının atmosferinden mi acaba? Çarşamba maçlarından sonra 22. Grand Slam şampiyonluğuna göz kırpan Nadal yanında, Alcaraz'ı yenen Zverev yarı finallerde yerlerini alırken, gözler şimdi Ruud/ Rune ile Rublev/Cilic maçlarına odaklandı. Bakalım yeni bir şampiyon mu çıkacak, yoksa eskilerden biri mi kazanacak?

Erkeklerde enteresan durum!

Kadınlarda ise Gauff ile Trevisan yarı finalde yerlerini alırken, Swiatek/Pegula, Kudermetova/ Kasatkina maçları bekleniyor.