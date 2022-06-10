İpek’i kutluyoruz

İPEK Öz, Georgeta Simion'u 6-3, 6-4 yenerek Romanya'daki İTF 60K turnuvasında yarı finale, ardından da ITF Braşov 60K şampiyonluğu için Jaimee Fourlis ile karşılaşacağı ikinci finaline çıkmayı başardı. Ve finalde kaybetse de WTA 165 numarası olmayı başardı. İpek Öz ve koçu Mert Ertunga'yı kutluyoruz.

KRALIÇE, KRAL VE ZVEREV



15 gün süren ve muhteşem mücadelelerin gerçekleştiği senenin bu ikinci Grand Slam'i sonunda kadınlarda İga Swiatek, erkeklerde de 14. Slam şampiyonluğunu kazanan Rafael Nadal Fransa'nın 2022 kraliçesi ve kralı oldular. Ne var ki Nadal ve Nadal'a karşı yarı finalde sakatlanarak maçtan çekilen Zverev'i çok konuştuk.

Zverev, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatta herkesin bir yolculuğu var. Bu da benimki. Dünya 2 numarası olarak kariyer rekoru kıracağım hafta öncesi ameliyata girmek zorunda kaldım. Almanya'daki kontrollerde sağ ayak yan bağlarımdan üçünün de yırtıldığı tespit edildi" dedi. Malum ayak sancılarından sonra devam edeceği anlaşılan tedaviden sonra bastonlar sayesinde hastaneden çıktı. Her şölen her zaman çok güzel bitmediği gibi, sporda büyük olmanın, adanmışlığın da hiç de kolay olmadığının göstergesi olabiliyor!

SIRA ÇİMDE

Roland Garros ardından çim sezonundayız. Bu hafta ATP Stuttgart, ATP Hertogenbosch, WTA Nottingham ve WTA Hertogenbosch turnuvaları oynanacak. Fransa Açık turnuvasının mutsuzları Tsitsipas, Berettini, Shapavalov, Hurkacz, Medvedev, Felix Aliassime, Fritz, De Minaur turnuvaları paylaşan diğerlerini izleyeceğiz... Kadınlar ise WTA Nottingham ve WTA Hertogenbosch da: Sakkari, Riske, Raducanu, Giorgi gibi isimlerin yanı sıra, Sabalenka, Bencic, Rybakina, Zidansek, Samsanova kortlarda mücadele edecekler. Milli oyuncumuz Cem İlkel Stuttgart çiminde elemelerden başlarken, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırgın Orlando Challenger'de İpek Öz ise Avusturya Poertschach 60K'da 4 Numaralı seribaşı! Zeynep Sönmez, Pemra Özgen, Berfu Cengiz ve Başak Eraydın Tiflis 25K'da yer alacaklar... Başarılar.