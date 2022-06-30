Williams, Wimbledon’a ilk turda veda etti

Bir yıl sonra ilk tekler karşılaşmasına çıkan Serena Williams, Harmony Tan'a 2-1 yenilerek Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda elendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasında Serena Williams, sol bacağından sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana ilk tekler mücadelesine çıktı. Sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı kadınlarda 7 kez kazanan 40 yaşındaki Williams, dünya 115 numarası Harmony Tan ile karşılaştı.

WILLIAMS: KATILMAYABILIRIM

Maç puanı çevirdiği final setini "tie break"e taşıyan Tan, 3 saat 11 dakika süren müsabakayı 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) kazandı. Tan böylece ilk ana tablo deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 2. tura çıktı. Wimbledon Tenis Turnuvası'na ilk turda veda eden ABD'li Serena Williams, bu turnuvaya tekrar katılım konusunda emin olmadığını söyledi "Bu kortlarda, başarılarla dolu birçok anım oldu. Bu yenilgiyle sonlandırmayacağım. Beni tanırsınız Sözüm sözdür. Ama Wimbledon'a tekrar çıkıp çıkmama konusunda emin değilim" dedi.

KİM DEVAM EDECEK!

WİMBLEDON öncesi çim kort sezonunu kupayla kapatan son isimler. Son toprak kort turnuvasının oynanacağı ve 2022'nin 3. Grand Slam Turnuvası Wimbledon 4 turnuva oynandı ve bu 4 turnuvada ikisi erkek , ikisi kadın olmak üzere 4 kişi şampiyon olarak Wimbledon'un yolunu tuttu. Rothesay International turnuvasında kadınlarda Petra Kvitova, erkeklerde Taylor Fritz kupayı kaldırırken, WTA BadHomburg Open Turnuvası'nda Caroline Garcia, Mallorca Champs turnuvasında ise Stefanos Tsitsipas şampiyon oldu. Bakalım yükselen moralleri Wimbledon'da da devam edecek mi!

DJOKOVİC İLE NADAL'IN YARISI



WİMBLEDON bu turnuvada para kazanacak olanlara ünvan dağıtacak olsa da belki de bu turnuvaya malum nedenlerden kabul edilmeyen Rus ve Belaruslu tenisçilerin, en azından sıralamalarda ki puanları konusunda zarar görmemelerini sağlamak amacıyla, katılanlara hiç puan vermeyeceklerini açıklamaları, oyunculara şu veya bu nedenle yasak koymalarını hiç kabul etmesem de, doğru bir yaklaşım olarak değerlendirmeye çalışıyorum.

HİÇ bir boykot olmaması bu Grand Slam'in ne kadar büyük ve önemli bir tenis etkinliği olduğunun da bir kanıtı sanki! Tabii ödül paralarının da ne kadar önemli olduğu ortada... Gözlerin her oyuncu ve ilk ön sıradaki oyuncularda olması gerekirken, neredeyse tüm tenis dünyası olayı Djokovic/ Nadal yarışı gibi algılıyor. Tenis her zaman sürprizlere açık olduğu gibi.

IGDIR KAYISI TENİS KUPASI BİTTİ!

Tek kadınlar şampiyonu Şehrazat Dağcı olurken, Çağla Kesten finalist oldu.

Tek erkeklerin şampiyonu ise Mustafa Sancaklıoğlu, ikincisi ise Mete Köseoğlu.

Çift kadınlarda Eylül Akkoyun/Şehrazat Dağcı çifti birinci olurken, erkeklerde Mustafa Sancaklıoğlu/ Muhammet Kefeli kupayı kaldırmıştır.

Burada en önemli konu tenise ilginin artmasıdır. Yeter ki bu ilgiler performansa dönüşsün. Başarılı oyuncuları kutluyorum.