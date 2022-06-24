Wimbledon ve biz

Wimbledon'da milli oyuncumuz Cem İlkel ve Altuğ Çelikbilek elemelerin ilk turunda rakiplerine yenildi. Kadınlarda eleme turunun ilk maçına çıkan milli tenisçimiz İpek Öz ise fırtına gibi başladığı ilk setten sonra geriye düşüp toparlansa da ikinci seti Ibraimova'ya karşı kaybetti.

Son sette ise maalesef bir türlü ritmini bulamadı ve böylece 3 temsilcimiz de Wimbledon'a elemelerde veda ettiler. Bu neticelere alışık olsak da üzüldük tabii! Aslında asıl üzüntümüz başka: Neden artık bu durumlardan dersler çıkarılmıyor ve gerekli önlemler alınmıyor? Bu konuda doğrudan veya sosyal medyada gerçekleşen paylaşımların, sunulan önerilerin ve çok ciddi tespitlerin neden dikkate alınmıyor ve harekete geçilmiyor olması tüm tenis camiasını çok üzüyor. Düş kırıklığı yaşamaktan bıktık!

KIM KAZANIR?

Gelelim turnuvaya. Nadal 4 numara olarak şansını arıyor, Djokovic bir numaralı seri başı, Zverev yok, düzelemedi henüz. Federer zaten yok, dünya bir numarası Rus Medvedev ile Rublev gibi oyuncular da yok. Kadınlarda Osaka yok ama çok şişmanlamış olsa da Serena katılıyor. Yine 21. veya 23. veya yeni bir Grand Şampiyonluğu yarışı. Kim kazanır? Bence seri başlarının hepsinin kazanma şansı çok yüksek, hatta sürpriz bile olabilir. Göreceğiz! Tek kesin olan, ana tabloda biz yokuz ve içimiz buruk olarak bu mücadeleleri izlemekle yetineceğiz.

YESİL TURNUVALAR VE GETİRDİKLERİ

Çim sezonuyla birlikte, çime alışkın oyuncuların üstünlüklerini görüyoruz. İngiliz Ryan Peniston, Ruud'u elemiş ve son turnuvada çeyrek finale çıkmıştı. Bu haftada Peniston, Rune'yi eledi. Kadınlarda ise benzer başarılara Pliskova' yı yenen Boulter ulaşmıştı. Bir de Badosa'yı eleyebilen yine Burrage'ı görüyoruz. Bunlar çim oyuncusu çimde yetişmiş ve çimde oynuyorlar. Yani bu kortlar onların uzman oldukları kortlar. Umarım buradan da bazı dersler çıkartabiliriz!

IĞDIR KUPASI

IĞDIR Gençlik ve Spor Kulübü'nde bu sene ikincisi düzenlenen bu renkli turnuva katılan 75 erkek ve 48 kadın sporcunun katılımıyla devam ediyor. Eleme müsabakaları ardından ana tablo maçları devam ediyor... Açılıştan güzel sözler: "Sportif başarıyı hedeflerken sporun tanıtım gücünü de göstermek istiyoruz" Teşekkürler...