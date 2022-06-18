Çim sezonu basladı

Teniste çim sezonu açıldı.

Bakalım neler olmuş...





■ İngiltere Nottingham'da oynanan Rothesay Open turnuvasında, Beatriz Haddad Maia fırtınası esti. 54 seneden beri ilk defa bir Brezilyalı böylesi bir turnuvada hem teklerde, hem de çiftlerde partneri Zhang ile şampiyon olmasını bildi.



■ Weissenhof Tenis Kulübü'nde oynanan turnuvaya gidelim.

İlki 1898 yılında oynanmıştı.

Kortları 2015 yılına kadar toprak olan kulübün kortları şimdi çimene döndürülmüş. Nadal, Federer, Thiem ve Berrettini buranın son şampiyonlarından. Bu sene yine Berrettini sezonu Murray'i 3 sette yenip şampiyonlukla açtı. Murray yarı finalde Kyrgios'u yenerek finale çıkmıştı.



■ Hollanda'da, s-Hertogenbosch'ta oynanan WTA Libema Open turnuvasında Ekaterina Alexandrova teklerin final maçında A. Sabalenka'yı 7-5, 6-0 yenerek senenin ilk çim kort turnuvasını kazandı. Çiftlerde ise Perez/Zidansek ekibi, Kudermetova/ Mertens'ten oluşan ekibi 6-3, 5-7 ve süper tie- break'te (12-10) ile yenerek şampiyon oldu.



■ Tim van Rijthoven'ın 205 numaradan gelip turnuva boyunca büyük oyuncuları ve dünya 2 numarası Medvedev'i yenebilmiş olması, kazandığı şampiyonluğuna da ayrı bir önem kazandırdı.

Böyle başarıları artık oyuncularımızdan da görmek istiyoruz.

Yolunuz açık olsun

Ülkemizi yurt dışı takım müsabakalarında temsil edecek 12,14, 16 ve 18 yaş milli takımlarımız, 6-10 Haziran tarihleri arasında Global Spor Kulübü, Mersin Gençlik Spor Kulübü ve Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde yapılan belirleme turnuvaları sonunda belli oldu. Her yaş gurubunda, 4'er oyuncudan oluşan genç takımlarımıza başarılar diliyoruz.



Başarılar diliyoruz

25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan Tenis Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın kadroları belli oldu. Kadın Milli Takımı Zeynep Sönmez, İlay Yörük, Başak Eraydın, Doğa Türkmen'den oluşurken Erkek Milli Takımı İlhan Sarp Ağabigün, Yankı Erel, Fahri Berk İlkel, Koray Kırcı ile kuruldu. İyi neticeler almalarını diliyoruz.



Senyör turnuvaları arttı

Yazın gelmesiyle birlikte senyör turnuvalarının sayısı da arttı. Okulların kapanması, tatillerin başlaması, havaların ısınması, gündüzlerin uzaması, yazlık yörelere akın akın gidilmesi tenisin de cazibesini arttırıyor tabii ki! Ve kulüplerimizin de, oyuncularımızın da bu sayede yüzleri gülüyor.