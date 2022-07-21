Geleceğin tenisçileri

Üç ayrı ülkede, 128'lik ana tablolarda kızlar ve erkekler olarak oynanan Avrupa Ferdi Gençler 14, 16 ve 18 yaş grupları şampiyonaları Grand Slam kadar önemli, benzer titizlik ve ciddiyetle devam ediyor. Hamurlar buralarda yoğruluyor ve dünya tenisine hazırlanıyor. Tenisçi Fabrikaları sanki! Her takımın kaptanları atanmış, yanlarında üçer de antrenör bulunuyor. 18 yaşta Bora Gerçeker, Bülent Duran, Hikmet Saraç, 16 yaşta Nika Kakulia, Dorukcan Kökver, Nevzat Özbilen ve Volkan Akın, 14 yaşta ise Milli Takımlarımızın koçları yer alıyor.

CRESSY VE İLGİNÇ STİLİ

NORDEA Open'da Cerundolo, Baez'i yenerek şampiyon olurken, Newport Open'da Fransız Maxime Cressy, Bublik'i yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşmış. Cressy servis vole oynayan bir oyuncu olarak stili Fransız Tenis Federasyonu tarafından kabul görmeyince turnuvalara USA oyuncusu olarak katılıyor. Ve maçlarını da özlenmiş olan stilinden dolayı kazanıyor. İlginç!

AVRUPA FERDİ GENÇLER SAMPİYONASI

İsviçre'nin Klosters şehrinde düzenlenen 18 Yaş Avrupa Ferdi Gençler Şampiyonası'nda genç milli Leyla Nilüfer Elmas, Melisa Şenli, erkeklerde Tuncay Duran ve Batu Ataseven mücadele ediyor. Çek Cumhuriyeti'nin Prerov şehrinde düzenlenen 16 Yaş Avrupa Ferdi Gençler Şampiyonası'nda ise kızlarda genç milli Duru Söke, Simay Keleş, erkeklerde ise Kerem Yılmaz ve Mert Aytekin mücadele ediyor. 14 Yaş Avrupa Ferdi Gençler Şampiyonası da Çek Cumhuriyeti'nin Most şehrinin Tenisovy Club Banik kulübünde yapılıyor. Erkekler kakegorisinde genç millilerimizden dünya 112 numarası Samim Filiz ikinci turda kaybetti ancak dünya 323 numarası Ramazan Kaan Oktay üçüncü turda Antonio ile oynayacağı karşılaşmayı bekliyor.

OYUNCULARIMIZDAN HABERLER

PORTEKİZ'DE düzenlenen W25 Guimaraes Ladies Open turnuvasında mücadele eden Pemra Özgen 3 saat 4 dakika süren, final setinde 4-0 geriye düştüğü karşılaşmada Erika Sema'yı 7-6, 2-6, 7-6 yenerek yarı finale yükseldi.

TUNUS'TA düzenlenen W15 Magic Hotel Tours finalinde Priska Madelyn Nugroho ile karşılaşan Zeynep Sönmez, Endonezyalı tenisçiyi 6-2, 4-6, 7-6 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

FİNALDE karşılaştığı Oliver Crawford'u 6-4, 7-5 yenen Ergi Kırkın Avusturya'daki 25K turnuvasında kariyerinin 8. tekler şampiyonluğuna ulaştı.