Wimbledon’ın ardından...

Beğenildi, beğenilmedi, kusurlar bulundu, şikayetler edilse de bu büyük slam turnuvası Wimbledon'da iki şampiyonluğu da ayakta alkışladı. Erkeklerde Djokovic buradaki 7. şampiyonluğunun yanında 21. Slam şampiyonluğunu da kazanarak Federer'in önüne geçti ama Nadal'ın hala gerisinde! Severiz, sevmeyiz ama ülkesinde, abartılı da olsa bir milli kahraman olarak karşılandı. Biz de Djokovic'i alkışlıyoruz. Zaten sporcu olarak Djokoviç son zamanların en büyük tenis oyuncularından biri ve 3 büyükler olarak birlikte tenise inanılmaz bir rekabet sayesinde büyük bir ivme kazandırdılar. Teşekkür etmek lazım! Tek erkeklerde tüm sorunlarına rağmen yarı finale kadar çıkan Nadal'ı da özellikle alkışlıyoruz. Krygios' a gelince bu güne kadar Djokovic'e hiç yenilmemişken, tam yenmesi gereken bu finalde yenilmesini bildi! İlk Slam finalinden dolayı O'da büyük bir almayı alkış hak etti bu turnuvada..

ŞAŞIRMADIM

Son zamanlarda sürprizlere çok açık olan tek kadınlarda, Swiatek'in şampiyonluğa pek alışmış olsak da yarı finale dahi çıkamamış olmasına pek şaşırmadım. Yükselenler az değildi: Eski formunu arayan Halep, Tunuslu Jabeur, Alman eski toprak Maria ve nihayet Jabeur'ü 3-6, 6-2, 6-2 yenerek Wimbledon şampiyonluğuna uzanıp Wimbledon'un kraliçesi olan Elena Rybakina... Alkışlarımız genç Rybakina'ya!

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY VE İPEK ÖZ..

Haksız yere cezalandırılıp müsabalardan men edilen milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, aklanıp 8 ay aradan sonra Letonya'daki W60 Liepaja Open turnuvası elemelerinde çıktığı ilk maçında, Petruzelova'yı 6-3, 6-4 ile geçtikten sonra, final turunda da Curovic'i 6-2, 7-5 yenerek ana tabloya çıktı. Ancak ilk tur maçında A.Rus'a 2 sette 5/7-0/6 yenilerek ilk turnuvasına veda etti. Yeni turnuvalarda eski başarılarından bekliyoruz. İpek Öz Liepajas Tenisa Sporta Skola'da oynanan WTA Lusanne elemeleri ilk maçında Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4/6-4 yenerek finale yükseldi. Elemeler final maçında Blinkova'ya karşı oynayan İpek Öz, 4-1 öne geçtiği ilk sette 5/7 kaybettikten sonra ikinci setinde 4 sıfır geriden son seti de maalesef 6/7 kaybederek ana tabloya çıkamadı.

ALTUĞ ÇELİKBİLEK ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ

Milli tenisçilerimizden Altuğ Çelikbilek, daha önce şampiyon olduğu Portekiz- Porto Challenger turnuvasında önce yarı finalde 1. seribaşı ATP 74 Duckworth'u 7-6 /6-4 yenerek çıktığı final maçında da Avustralyalı O'Connell'i yendi ve şampiyonluğu hak etti.