Hak yerini buldu

Türk tenisinin gelmiş geçmiş en başarılılarından, Çağla Büyükakçay lisansının yetkililerce askıya alınmasına karşı açtığı davayı nihayet 9 ay sonra kazanyı başardı ve geri dönecek. Milli tenisçimizin, 9 ayda kaybettiği çok şeyi kısa sürede telafi edip çok daha ilerilere gideceğine inanıyorum. Artık geçmişi unut ve ileriye bak Çağla...

PEMRA VE ALTUG SAMPİYON OLDU

Milli raketler çifte şampiyonluk yaşadı. Pemra Özgen, Portekiz'de düzen- lenen W25 Porto Open turnuvasında teklerde 18. şampiyonluğunu elde ederken, Altuğ Çelikbilek DE İspanya'da düzenlenen Malaga Open turnuvasında ilk ATP Challenger çiftler şampiyonluğunu elde etti.

36 yaşındaki milli tenisçi Pemra Özgen, sırasıyla Japon, Danimarkalı, Rus ve Avustralyalı rakiplerini eleyerek finale ilerledi, final mücadelesinde 22 yaşındaki İspanyol tenisçi Eva Guerrero Alvarez'i 1 saat 55 dakika süren karşılaşmada 6-3, 2-6, 6-2 mağlup edip bu senenin ilk şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti.

Altuğ Çelikbilek ve Kazak partneri Dmitry Popko, İsrailli Daniel Cukierman ve Ekvadorlu Emilio Gomez ikilisini finalde 6-7, 6-4, 10-6 yenerek İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı, ilki yaşadı.

AKDENİZ'DE BATTIK

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda tenis müsabakaları istediğimiz gibi gitmedi. Yankı Erel, Mısırlı rakibi Karim-Mohamed Maamoun'a 4-6, 4-6; Koray Kırcı da Güney Kıbrıslı rakibi Petros Chrysochos'a 6-7, 5-7 yenilerek veda etti. Çiftlerde Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çifti yarı finale çıksa da Arnaldi/Passaro çiftine 6/2- 6/1 kaybettiler. Kadınlarda ilk turu bay geçen Zeynep Sönmez, Bajri'yi 6-1 / 6-2 , İlay Yörük ise Vesa Gjinaj'ı 6-1 / 6-1 yenerek tek kadınlarda çeyrek finale yükseldiler ise de 3. gün ikisi de rakiplerine karşı oynadıkları maçları kaybetti. Başak Eraydın/Doğa Türkmen çifti Tunuslu rakipleri BechrBen / Hassen ikilisine 7-6, 5-7, 6-10 kaybederek elendi.

WİMBLEDON'DA NEFES NEFESE

Dedikodularla da başlamış olsa Grand Slam turnuvalarının en prestijlisi, katı kurallısı, çok sevdiğim ve en beyazı desem de turnuvaya bazı ülke oyuncularına getirdiği yasak ve kısıtlamalar ile spor dünyasının içini bir miktar da karartarak sona yaklaşmaya ve tenis ziyafetleri vererek problemsiz devam ediyor. Yarış her zamankinden daha büyük: 23'ü, 21'i hedefleyenler olduğu gibi 1'incisini de düşleyenler de var, tabii sürprizler de! Ne de olsa çim zeminde oynanan, bizler için lisanslı yayınlardan parasız seyrin de yaşandığı gibi, tenisin de en zor slam turnuvası Wimbledon...

Kadınlarda büyük favori Swiatek'in erken elenmesi, 25. Slam'i için tekrar kortlara çıkan Serena'nın ilk turu bile geçememesi yanında yükselen ve parlayan yeni isimler turnuvaya renk kattı. Erkeklerde sakatlıklarından katılamayanlar yanında Murray'in de, Tsistsipas'ın da erken havlu atmaları ile Krygios'un gösterdiği performans ile 5 sete uzayan maçların çoğunluğu gibi oyunlar bu tenis ziyafetinin tadını arttırıyor. Büyük favoriler Nadal'da, yarı finale ilk çıkan Djokoviç'te estek-köstekle olsa zirveye yaklaşmasını biliyorlar. Plaselerin de bu arada çok sağlam yere bastıklarını da unutmamak lazım. Neyse ki az kaldı...