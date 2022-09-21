Amerika Açık’ın ardından

US Open 2022'de bizler inanılmaz hızlı, fizik ve güç ağırlıklı olarak oynanan yeni tenisi ve süper heyecan dolu maçları izlemek şansına eriştik. Büyük 3'lüden Djokovic zaten ülkeye alınmadığı için katılamamıştı, Nadal da yenilince turnuva ve mücadeleler uzun 5 setlik maçlarla büyük heyecan içinde devam etti. Final maçına kadar dünya bir numarasının kim olacağı kestirilemiyordu.

Evet, 19 yaşında ki Alcaraz daha şanslı gibiydi ve sonunda rakibi 23 yaşında ki kuzeyli Ruud'u 4 sette yenerek maç sonunda dünya bir numarası oldu. Az puan, az rekabet ve az şampiyonluk demek sanıyorum. Evet, çok güçlü bir atlet ve komple bir oyuncu olan Alcaraz için dünya 1 numarası olmak tabii ki çok önemli. Güzel mücadele etti ve kazandı. Ama tenisimiz için tatsız bir haber olarak "çanlar çalıyor" demek gibi geliyor bana... "Bu yeni tenisle nereye kadar dayanabilir ve gidebilir" tenisçiler demek istiyorum!

Ayrıca, belki hepsi değil ama Alcaraz hepsinden daha hazımsız geldi bana: 30 Grand Slam kazanacağım demesiyle ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı ve eriştiği 6740 gibi az bir puanla uçmaya başlamış olmuyor mu? Ve sonra, belki bir ölçü değil ama, gitti Davis Cup ilk maçında 2 sette yenildi. Enteresan ...

Davis Cup

Dünya sıralamasında 38. sırada bulunan Türkiye, ilk kez Davis Cup 1.

Grup çeyrek finaline çıkmış olarak ve dünya grubunda kalifiye seviyesine yükselebilmek üzere Kolombiya takımı ile 17-18 Eylül'de ve ad oyuncularımızla oynadığımız maçlar serisi sonunda maalesef 3/0 yenilerek büyük bir fırsatı kaçırıp yerimizde saydık. Üstünde düşünülmesi gereken bir durum!

74. TED İstanbul Challenger Turnuvası

TED İstanbul Challenger turnuvasında, tekler kategorisinde katılan dört kişiden milli ve genç oyuncumuz Koray Kırcı eski dünya 7 numarası, 3 numaralı seri başı Fernando Verdasco'yu 6-4, 6-3 yenerek başladı ve kendini çeyrek finalde buldu. Bu galibiyet Kırcı'nın kariyerindeki en büyük galibiyeti olup aynı zamanda ilk Challenger çeyrek finali oldu. Diğerleri ilk turda yenildiler.

Çeyrek finalde Avusturyalı 209 numara Ofner'i son sette 0-3 geriden gelerek (4-6, 6-3, 6-3) yenen Koray, yarı finale yükseldi. Ne var ki yarı finalde güçlü ve tecrübeli rakibi Rosol'a 2 sette yenilmekten kurtulamadı. Final maçında ise Albot, Rosol'u çok enteresan bir skor olan 1/6 - 6/1 ve 6/2 ile yenmeyi başardı ve şampiyon oldu. Çiftlerde ise 3 takımla katıldık ve Tuna Altuna / Giustino ekibi daha sonra şampiyon olan Raja / Sharon ekibine 6/3-6/4 yenilerek turnuvayı başarıyla tamamladılar.

Koray'ı ve Tuna'mızı candan tebrik ediyor ve bu başarılarının giderek artmasını diliyorum.



Van'da Tenis şöleni

12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TE-Tennis Europe Akdamar Cup'ın açılışını yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, bu yeni ve ilk Van turnuvasının açılış konuşmasında "Yerel yönetimlerin ve spor yönetimlerinin önemini bilen bir yapıya sahip olan Tenis Federasyonu olarak bundan sonra faaliyetlerimizin Van'da hiç eksilmeyeceği sözünü veriyoruz" demiş. Güzel sözler.

Faaliyetleri gerçekleştirmek kolaydır ve teşekkür ediyoruz.

Ne var ki artık bizler, dünya çapında oyuncular yetiştirildiğini görmek istiyoruz, bunun yolunun bulunmasını istiyoruz.