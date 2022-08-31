Kuzey Karolina'daki Salem Turnuvası'nın finalinde, Sırp Djere'yi iki sette 7/6 ve 6/4 ile yenerek şampiyon olmayı başaran ilk Fransız 34 yaşındaki Adrian Mannarino'nun kariyerindeki ikinci ünvanı da oldu. Alkışlar Mannarino'ya...



Sadece Zeynep

Zeynep Sönmez önce Ganz'ı 6-4, 6-4 yendi, yarı finalde 6 numaralı seri başı Rushiti'yi de yenerek ilk W25 finalinde ise karşılaştığı Paoletti'ye 2-6, 6-3 ve 6-7'lik 3 sette kaybederek turnuvayı finalist olarak tamamladı. İrem Kurt ise Lübnan'da J5 turnuvasında teklerde şampiyon olurken çiftleri de finalist olarak tamamladı.

Teşekkürlerimiz Zeynep ve İrem'e...

Çeşitli turnuvalarda boy gösteren oyuncularımızdan Ayla Aksu, Ergi Kırgın, Pemra Özgen, Berfu Cengiz, Selina Atay maalesef ilk turda elenirken, Ayşegül Mert ikinci turda, Çağla Büyükakçay çeyrek finalde, Melis Ayda Uyar yarı finalde elendiler. Hüsran!

Amerika Açık elemelerinde ise İpek Öz ilk turda, Altuğ Çelikbilek de ikinci turda elendi...

Maalesef tablo kötü!

Büyükler Şampiyonası

250'şer bin TL para ödüllü ve ücretsiz olarak seyredilebilecek Büyükler Türkiye Şampiyonası TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde başladı . Maçlar 29 Ağustos ile 3 Eylül 2022 tarihleri arasında oynanacak. Amerika Açık Grand Slam turnuvasında mücadele etmekte olan bazı yıldız oyuncularımızın, ne yazık ki katılamadığı turnuvada 100'ün üstünde oyuncunun içinde erkeklerde Marsel İlhan, Cem İlkel, Yankı Erel, Sarp Ağabigün; kadınlarda ise Melis Sezer, Başak Eraydın da korta çıkacak. Eksik katılımlı şampiyonanın tarihi değiştirilemez miydi acaba?

Dünya 1 numarası kim olacak?

Medvedev, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Auger-Aliassime gibi isimler gündemdeyken Amerika'ya bile alınmayan Djokovic bu ümidi olanlar arasında bile değil. Zverev zaten, puanı ile imkan dahilinde de olsa ameliyat sonrası form tutma döneminde. Ama bir numaraya göz dikenlere ilaveler olacağa benziyor. Bu arada turnuvanın ilk maçlarında kadınlarda Halep'in, erkeklerde de Tsitsipas'ın inanılmaz skorlarla yenilmeleri Amerika Açık'ın olası sürprizlerinin habercisi oldu.