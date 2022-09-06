Veda ettiler

Çağla Büyükakçay Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen W60 Kuchyne Gorenje Prague Open turnuvasında ev sahibi ülkeden Kolodziejova'yı 6-3, 6-4 yenerek üçüncü tura yükseldi. Sonrasında Akugue'ye 2 sette 7/5 ve 6/2 ile yenilerek veda etti. Altuğ Çelikbilek ise İspanya'da düzenlenen Rafa Nadal Open by Sotheby's turnuvasında Gengel'i 6-3, 6-4 yenerek ikinci tura yükseldi . Ancak Nardi'yi geçemedi : 4/6 - 5/7 ile kaybedince turnuvayı tamamladı.

SAMPIYONLARA ALKIS

Tenis Federasyonumuz sanıyorum ilk defa böylesi 250.000 TL büyüklüğünde toplam ödüllü bir Türkiye Büyükler şampiyonası düzenledi! Hem de çok sayıda as oyuncumuzun Amerika Açık ve Avrupa turnuvalarında olduğu günlerde... Gönül isterdi ki onlarda Türkiye şampiyonluğu için mücadele etmiş olsunlar. Katılıp kazananları tabii ki candan alkışlıyor ve seneye onların da 4 Grand Slam turnuvasına katılabilmelerin diliyoruz. Tek Erkekler'de Şampiyon Cem İlkel, Tek Kadınlar'da ise Başak Eraydın oldu. Çift Erkeklerin şampiyon ekibi Sarp Ağabigün/Mert Özdemir, Çift Kadınların şampiyon ekibi ise Başak Eraydın/Melis Sezer oldular. Kutluyor ve başarılarının giderek yükselmesini diliyoruz.

ABD AÇIK NOTLARI

Amerika Açıkʼta erkekler iyi kötü az çok sürprizlerle devam etmekte. Ama kadınlarda durum farklı. Kadınlarda ikinci turlar bitmiş ve seri başlarının 14ʼü turnuva dışına çıkmıştı. İçlerinden 3/4ʼü de bu senenin favorilerinden. Bir tanesi de geçen senenin şampiyonu çok abartılan Raducanu, ikincisi ise hala ümit veren Fernandez... Bu arada 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Serena Williams ise 3. turda veda etti! Tenisçi İlk haftanın en büyük olayı, Times dergisinin "net" bir şekilde kapağını süsleyen şıkır şıkır parlayan özel Grand Slam maç giysisiyle dikkat çeken 41 yaşındaki Serena Williams ʼın, gösterdiği mücadele, bugüne kadar elde ettiği başarılarının tam bir göstergesiydi! Büyük oyuncu en büyük mü tartışılır ama müthiş iyi, hırslı, mücadeleci ve akıllı bir oyuncu olduğu kesin! Bu açıdan alkışlıyoruz...

BİZİMKİLER

Amerika Açık'ta genç teniscilerimizin eleme maçları heyecan içinde geçti. Melisa Ercan, Kanadalı Daniels'i 6-4/7-5 yenerek, Ayşegül Mert Ray'i 7-6, 7-5 yenerek final turuna, sonra da 9 Numaralı Seribaşı Lincer'i 6-4/6-1 yenerek, Togan Tokaç ise Verbeek'i 6-2, 6-2 yendikten sonra, final de de şampiyonanın 1 numaralı seri başı Panarin'i 6-2, 6-3 yenerek ana tabloya yükseldi. Diğer Temsilcimiz Ayşegül Mert, Evans 'a 2-6/6- 7 yenilerek maalesef ana tabloya kalamadı. Ümidimiz artık gençlerde, gecikilmez ise tabii!