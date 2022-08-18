1 numara yarısı

Nadal'ın sezon başında tekrar bir numaraya yükselme gibi bir düşüncesi ve hatta ihtimali olmadığı biliniyordu. Ne var ki her şeyin bu kadar çabuk değişeceği beklenmiyordu. Bu hafta Nadal, ATP 1000 Master Turnuvası'nda 37. master şampiyonluğu için Cincinnati'de Western&Southern Open Turnuvası'na girmiş bulunuyor. Ve eğer Daniil Medvedev, Cincinnati de çeyrek final göremez ve Nadal şampiyon olursa yeniden dünyanın 1 numarası olacak. Şaka gibi!

KYRGİOS FIRTINASI

Atp 1000 Montreal National Bank Open Turnuvası'nda Dünya 1 numarası Medvedev'i 6-7/6-4/6-2 ile yenen Nick Kyrgios adını üçüncü tura yazdırdı. Aynı şekilde ve turnuvanın alt tarafında oynanan ikinci tur maçında Tommy Paul iki numaralı seribaşı Carlos Alcaraz'ı ilk seti kaybedip, ikinci sette 1-4 geriye düştüğü maçta 6-7/7-6 /6-3 yenerek üçüncü tura yükseldi. Bu iki sonuçla 1 ve 2 numaralı seribaşı raketler turnuvaya ilk maçlarında veda etmiş oldular. Sürprizlere bir yenisi de Jackr Draper'den geldi ve genç raket, 3 numaralı seribaşı Tsitsipas'ı 7-5/7-6 yenerek üçüncü tura yükseldi. Bu aynı zamanda Britanyalı tenisçinin top 10 oyuncuya karşı aldığı ilk galibiyeti oldu. Draper'in Montreal'e elemelerden geldiği de özellikle not edilmeli!

KUPA COSKUSU

Bütün bu arbededen Polonyalı Hurkacz önce Kyrgios'u, ardından Ruud'u yenerek finale çıkarken ve Ispanyol Carreno-Busta'da finale çıkmak için Draper'i, ardından Paul'ü eleyen Evans'ı yenerek finale çıkmayı başardı. Ve kupanın sahibi, ilk seti kaybetse de son iki seti alarak 3/7- 6/3 ve 6/3 ile kazanan Carreno- Busta oldu.

ÇAGLA'DAN MÜTHİS DÖNÜS

Çağla'mız (Büyükakçay) 9 ay ara vermek zorunda kaldığı teniste Polonya'da katıldığı ikinci turnuva olan "Radom Lotos Cup"da çıktığı final maçının ilk setinde 4/1 öndeyken, Belaruslu Rakibi Vera Lapko'nun çekilmesiyle geri dönüşünü şampiyonlukla kutladı. Çağla'nın ardından uluslararası arenada Melisa Ercan da adını finale yazdırdı. Melisa, Güney Afrika'da "Grade A" düzeyindeki "Samaai Junior Open"'da turnuvanın 2 numaralı seribaşı Bartashevich'i 3 sette 3-6, 7-6, 7-6 yenip kariyerinin en büyük finaline çıktı. Melisa 1 numaralı seri başı Sofia Costoulas ile karşılaşacak

HALEP ASAMA KAYDETTİ

Muratoglou ile çalışmaya başladıktan sonra Simona Halep, eski başarılı günlerine dönme açısından büyük aşama kaydetti. 30 yaşındaki Simona Halep (Romanya), yarı finalde raketini de kırma pahasına 28 yaşındaki 7 numaralı seri başı Amerikalı Jessica Pegula'yı, 24 yaşındaki Beatriz Haddad Maia ise 14 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı yendi. Final maçında Halep de, Maia da şampiyon olmaya çok kararlıydılar. Halep kazanıp ilk 10'a girdi.