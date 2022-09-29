Ipek de bıraktı

İpek Soylu, çok çalıştı, büyük başarılar elde etti, yüzümüzün akı oldu ama sakatlıklar onu çok yıprattı sanıyorum. Tenis çok ağır ve çok özveri isteyen zor bir spor. Kort içinde 2-3 saat boyunca tek başınasınız, bitmiyor ki!

Antrenmanlar, fitness, mental çalışmalar da da yalnız kalırsanız bu yükü taşıması çok kolay olmuyor, yıpratıyor, yoruyor ve bıktırıyor.

Bunun çözümü çok kolay olmasa da, başta oyuncu, ailesi, tüm antrenörleri artık tenise daha değişik, daha bilimsel gözlerle bakmalarının çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu sorun yalnız bizde değil, dünya üzerinde tenisin ve tenisçinin en büyük sorunu bu!

LAVER KUPASI

Laver Kupası, Federer'in bir kaç sene önce ön ayak olduğu yeni bir takımlar arası tenis şampiyonası. Şimdilik Avrupa ve Amerika takımları arasında oynansa da yakın gelecekte 5 kıtaya yayılacağından hiç şüphem yok. İlk başlarda seçilmiş ve davet edilmiş oyuncu / takım kaptanlarından oluşması biraz gösteri maçları havasını verdiyse de, takım ruhunun canlandığı çok ciddi bir şampiyonaya dönüşeceği, hatta yeni organizasyonlara örnek olacağı kesin. İlk benzerinin belki de Djokovic tarafından başlatılması sanırım hiç sürpriz olmayacaktır.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Senelerdir hep Avrupa takımlarının kazandığına şahit olduk. Ancak Federer'in de veda ettiği son müsabakada gördük ki tüm oyuncular takımları lehine çok ciddi bir şekilde, kıyasıya mücadele ettiler. Federer ve Nadal'ın beraber çiftler takımı oluşturmaları çok ilgi çekici oldu. Herkes, belki de Federer nedeniyle onların kazanmasını istiyordu!

Ne var ki çok ciddi olarak oynadıkları maçı kaybettikleri gibi Avrupa takımındaki Murray de, Tsitsipas da, hatta ikinci maçında Djokovic de yenilince dünya takımının kazanmış olması gelecek için Laver Kupasının önemini ortaya çıkard

FEDERER'İ YOLCU ETTİK

Evet Federer kortlara veda etti. Kadınlarda efsanelerden Serena Williams da geçtiğimiz günlerde noktayı koymuştu. Nadal'ın ne yapacağı belli olmaz ama o da kuyrukta... Djokovic, daha bir kaç sene tek tabanca kalacak gibi. Dört büyüklerden Murray tenisin tadını çıkarmaya şimdilik devam ediyor. Del Porto kortlara geri dönmek için çırpınıyor. Yine son zamanlarda yıldızı paralayan Alcaraz yanında zaten tepelere yerleşmeye çalışan Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Ruud ve yeni jenerasyon oyuncuları... Sampras, Agassi, Berker, Edberg, Lendl, Borg, McEnroe ve tabii Rod Laver ise unutulmazlardan ve tenis tarihine isimlerin altın harflerle yazdırmış olanlardan bazıları... Ve başlamaya başlayan yep yeni bir dönem: kimler gider, kimler kalır belli olmayan bir süreç. Hepsinin yolları açık olsun!