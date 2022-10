Sherif ve Çekler

Mısırlı oyuncu Mayar Sherif, Hologic WTA'da ilk Mısırlı olarak Parma Ladies Open şampiyonu oldu. Sherif, tekler yarı finalde 6 numaralı seri başı Boğdan'ı yendikten sonra, bir numaralı seri başı Maria Sakkari'yi finalde 7-5, 6-3 yenerek Hologic WTA Tour şampiyonu oldu. Çiftlerde ise, Çekya Takımı ilk şampiyonluklarını kazandı. Hayıflanmamak elde değil sanıyorum!

DURMUS'UN SÖZLERI

23 şehirden 114 erkek, 48 kadın olmak üzere toplamda 162 sporcunun 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında mücadele ettiği Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın açılışı, her yeni şehirde yapıldığı gibi, katılanların isimleri değişse de Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından gerçekleştirildi.

Başkan konuşmasında "Hayallerimiz Türkiye'nin her noktasında tenisin oynanabilir ve herkes tarafından sevilebilir olduğunu her fırsatta, her projemizde ispat etmektir. Tenis artık mahallemizin oyununa dönüştü. Gelecekte ülkesinde başarmış olan sporcular, uluslararası anlamda da başarmış olan sporcuların iline, mahallesine geldiğinde hayalleri gerçekleşecek. Bundan sonra Tatvan'da uluslararası turnuvalar da yapacağız. Her yabancı ülkeden gelen sporcu da Tatvanımızı gittiği ülkede bir elçi olarak anlatacak" demiş. Fakat TTF sayfasında, en azından turnuva sonrası neticeleri görememek tenis severleri üzüyor!

RADUCANU YİNE ELENDİ

2021 yılı Amerika Açık Grand Slam turnuvasının mucizevi şampiyonu genç Emma Raducanu, çok çabuk tepelere tırmandığı tenis kariyerinde bir türlü ne mutlu olduğu bir koça kavuştu ne de, sakatlıkları bir yana "bir ileri, iki geri" örneği sergileyerek taraftarlarını ve kendisini mutlu edemedi. Her bir turnuvasına başlarken taraftarlarını umutlandırabilmesi güzel olsa da, bu mucizevi oyuncunun Tokyo'daki ilk maçında olduğu gibi elenmesi teniste yepyeni şampiyonalar bekleyen herkesi şaşırtıyor!

TENİSTE BİR İLK

Rafael Nadal'ın "Vamos"'lu büyüklüğü, yine bir mucize oyuncu olan 19 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz'ın ani ortaya çıkışı ile geçici gibi gözükse de bu hafta ikinci sırada... İlk defa ilk iki aynı ülkeden. Ne var ki Astana turnuvasına bir numaralı seri başı olarak başlayan ve ard arda 62 maçlık bir galibiyet serisinden, müthiş bir süreklilikten sonra ümitle başladığı turnuvada 7/5-6/3 gibi skor ile Belçikalı Goffin'e elenmesi şok etkisi yaptı.